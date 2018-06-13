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Уполномоченный по правам человека Украины отправилась в Россию

Людмила Денисова

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в среду уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отправилась в Россию для посещения украинских граждан, находящихся в заключении или под стражей.

"Во исполнение моих договоренностей,именно в эти минуты Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно заключенных украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки", - написал Порошенко в Твиттере. И добавил: "Совместными усилиями мы обязательно вернем всех наших домой!"

​Денисова написала на странице в Фейсбуке: "Едем к незаконно заключенным в РФ украинцам. Первый город - Москва".

Как сообщила пресс-служба Денисовой, относительно других посещений информация будет позднее. Ранее сообщалось, что она посетит и Олега Сенцова, который держит голодовку в колонии в Лабытнанги (Ямальский автономный округ).

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