Помпео проинформировал Китай об итогах саммита с КНДР

В ходе своей первой поездки в Китай в качестве госсекретаря США Майк Помпео 14 июня в Пекине встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, членом Политбюро Ян Цзечи и министром иностранных дел и госсекретарем Ван И. Помпео подтвердил заинтересованность США в создании конструктивных и результативных отношений с Китаем, отмечается в сообщении Госдепартамента.

Во время своих встреч с китайскими руководителями Помпео сообщил им о результатах саммита президента США Дональда Трампа 12 июня в Сингапуре с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Помпео подчеркнул решимость США добиваться полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова и содействовать прочному и стабильному мирному режиму на полуострове.

Госсекретарь также подчеркнул важное значение полного осуществления всех соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, связанных с Северной Кореей, и подтвердил, что КНДР "ожидает светлое будущее, если Пхеньян быстро избавиться от ядерного оружия", говорится в сообщении американского дипломатического ведомства.

Помпео подтвердил глубокую озабоченность США по поводу милитаризации Южно-Китайского моря, поскольку эти действия усиливают напряженность, создают угрозу свободному потоку торговли и подрывают региональную стабильность. Госсекретарь США подтвердил приверженность делу обеспечения того, чтобы у Соединенных Штатов и Китая были справедливые и сбалансированные торговые и инвестиционные отношения.