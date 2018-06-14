Бывает ли спорт вне политики? Эфир в 21:05

В преддверии чемпионата мира по футболу правозащитный центр "Мемориал" опубликовал списки заключенных, которых, по мнению правозащитников, преследуют по политическим мотивам. В них значатся 158 человек: 50 включены в общий список политзаключенных, 108 – в список лишенных свободы в связи с реализацией права на свободу вероисповедания.

"Болельщики со всего мира съезжаются в Россию, чтобы насладиться игрой любимых команд, – говорится в заявлении центра. – Но пока они заполняют трибуны стадионов, в российских тюрьмах остаются сотни политзаключенных. Это не только те, к чьим судьбам уже приковано внимание мировой общественности, как, например, украинский режиссер Олег Сенцов или чеченский правозащитник Оюб Титиев, но и многие другие несправедливо осужденные, о ком рассказать миру не менее важно".

Как отмечают правозащитники, "списки заведомо неполны". В них перечислены только те люди, по делам которых "Мемориалу" удалось "собрать и проанализировать достаточно материалов, чтобы сделать вывод о политически мотивированном и незаконном характере их уголовного преследования".

При этом за три месяца, прошедших с момента публикации предыдущих списков, число политзаключенных в России выросло на 15 человек.

Ситуацию с правами человека в России в канун чемпионата мира по футболу-2018 обсуждают правозащитник Лев Пономарев и журналист Виктор Гиржов.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.