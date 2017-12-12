"Владимир Путин – не бог"

Генеральная прокуратура России направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к интернет-ресурсам 11 иностранных организаций, признанных Министерством юстиции "нежелательными". Сегодня ночью большинство российских провайдеров заблокировали сайты движения "Открытая Россия", созданного Михаилом Ходорковским.

В апреле 2017 года в список Минюста попали зарегистрированные в Великобритании компании Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). Генпрокуратура посчитала, что они "осуществляют на территории Российской Федерации специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными". Тогда же в офисе одноименного движения "Открытая Россия" в Москве прошли обыски. Позже в Минюсте заявили, что в России нет филиалов "нежелательной" "Открытой России".

Тем не менее 23 ноября в Ижевске суд оштрафовал на 10 тысяч рублей организатора митинга против действий коммунальных служб Игоря Шумилова за наличие на акции флагов движения "Открытая Россия". Суд постановил, что Шумилов нарушил закон о публичных мероприятиях, допустив наличие на митинге символики "нежелательной организации". А 5 декабря на координатора отделения движения "Открытая Россия" в Екатеринбурге Максима Верникова завели административное дело об участии в деятельности организации, признанной в России нежелательной.

9 декабря на конференцию "Открытой России" пришли не менее двадцати сотрудников полиции и заявили об анонимном звонке с сообщением о собрании представителей "нежелательной организации".

11 декабря Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры внес сайт "Открытой России" в реестр интернет-ресурсов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России. После этого доступ к сайту был заблокирован. Также заблокированы интернет-ресурсы проектов "Открытые выборы", "Открытый университет" и личный сайт основателя движения Михаила Ходорковского. Закон о досудебной блокировке интернет-ресурсов "нежелательных организаций" был принят Государственной думой в ноябре.

Тем временем администрация социальной сети "Одноклассники" заблокировала группу "Открытая Россия". Об этом сообщает "Медиазона". Причиной блокировки администрация соцсети называет некое "нарушение регламента".

В "Открытой России" заявляют, что российское движение не является филиалом иностранной организации и вообще не имеет юридического лица, поэтому на него не могут распространяться положения закона о нежелательных организациях. Михаил Ходорковский опубликовал обращение, в котором назвал блокировку ресурсов "Открытой России" наступлением на право на свободу информации. Сайт движения уже переехал на другой доменный адрес. "Открытая Россия" намерена добиваться отмены решения Роскомнадзора в судебном порядке, рассказал Радио Свобода председатель движения Александр Соловьев.

– Блокировка сайтов стала для вас неожиданностью?

– Вообще, надо отметить, что никаких предварительных предупреждений ни от одного госоргана в адрес наших медиа не приходило. Кажется, приходило что-то на почту нашего старого сайта, который сейчас вообще, по-моему, не используется, но какого рода это предупреждение, я пока не совсем понял. Действующим сайтам ничего не приходило.

– То есть никакого официального объяснения вы не получали от Генпрокуратуры или Роскомнадзора?

Они нарушают свои же идиотские законы, которые для них понапринимали, чтобы им упростить жизнь по запрещению различных организаций

– Нет, никакого официального уведомления мы не получали. Буквально за 10 минут до нашей беседы появилось сообщение в официальном Телеграм-канале Генеральной прокуратуры о том, что ряд информационных ресурсов был внесен в список сайтов, заблокированных по статье 15.3 Закона об информации. Около месяца назад его дополнили поправкой о том, что внесудебная блокировка допускается по отношению не только к информационным ресурсам, распространяющим всевозможные экстремистские данные или призывы к массовым беспорядкам, но также и информресурсам организаций, признанных нежелательными на территории России. Но теперь мы имеем абсурдную ситуацию, когда Генеральная прокуратура сама не может определиться с терминами. В апреле Генеральная прокуратура и Минюст официально заявили, что российское движение "Открытая Россия" не является иностранной структурой или подразделением иностранных организаций и его не может коснуться закон о "нежелательных организациях", потому что "нежелательной организацией" может быть признано только иностранное юридическое лицо. Мы не юридическое лицо, а движение, наш сайт не является иностранным юрлицом. Поэтому мы будем судиться, будем отстаивать наши права до конца. Потому что Генеральная прокуратура здесь выступает не просто как ведомство, которое покрывает какие-то нарушения, а выступает ведомством, которое является источником нарушения прав. Не знаю, зачем им нужно идти на такое откровенное нарушение закона... Абсурд заключается в том, что они нарушают свои же идиотские законы, которые для них понапринимали, чтобы им упростить жизнь по запрещению различных организаций. Но они даже в рамках этих законов превышают свои должностные полномочия.

– За последний месяц это уже не первый случай такого, скажем так, неприятного взаимодействия "Открытой России" с представителями властей. В субботу к вам на конференцию приходили полицейские... Напомните, когда и с чего началось давление на движение.

Мы просто не стесняемся говорить, что действующее руководство ведет страну в пропасть

– Ну, с обысками к нам приходят, к сожалению, уже с 2015 года, когда еще и движения как такового не существовало. Приходили в апреле 2017 года в редакцию нашего издания "Надоел!", приходили по огромному количеству адресов в октябре 2017 года. На региональные конференции очень часто приходят сотрудники полиции. При мне только приходили, мне кажется, раза три-четыре. Под совершенно разными предлогами, якобы кто-то кого-то вызвал, что-то совершено противоправное... На московскую региональную конференцию приходили 26 ноября. Постоянно ходят. Ну, вот последний раз на конференцию приходили – якобы тоже был звонок о нежелательной организации.

​– Столь пристальное внимание, на ваш взгляд, говорит о том, что деятельность "Открытой России" как-то мозолит глаза органам власти? Они рассматривают вас как какую-то опасную для себя организацию? В чем причина такого отношения?

Даже сам Владимир Путин в своих мемуарах критиковал, кажется, Гельмута Коля за то, что тот был 16 лет у власти, и говорил, что любой народ начнет тошнить от такого правителя

– Вероятно, причина заключается в том, что мы просто не стесняемся говорить, что действующее руководство ведет страну в пропасть. Меня удивляет уровень противодействия, конечно. Такое ощущение, что у них прямо аллергия на "Открытую Россию". Потому что мы никогда не призывали ни к каким незаконным действиям, никаким революциям, но на нас они реагируют как на красную тряпку. Я подозреваю, что дело просто в том, что мы говорим открыто, что стране необходимо изменить структуру управления с президентской на парламентскую, с резким сокращением полномочий президента. Президент у нас у власти уже 18 лет, а хочет быть 24 года, и это не нормально. Даже сам Владимир Путин в своих мемуарах критиковал, кажется, Гельмута Коля за то, что тот был 16 лет у власти, и говорил, что любой народ начнет тошнить от такого правителя. Но вот что-то сам он не собирается следовать тем советам, которые давал Гельмуту Колю в своих воспоминаниях.

– Нет ли у вас опасений, что органы власти могут принять какие-то более жесткие меры, вплоть до заведения уголовных дел?

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Движение – это не юрлицо, у нас нет банковских счетов

– К сожалению, этот риск есть всегда. И мы его всегда понимали. По той простой причине, что в стране нет разделения властей и независимого суда. И органы власти остаются безнаказанными за свои откровенные нарушения. Если есть установка сверху, им плевать на то, что они действуют незаконно. Тем не менее, даже в наших прогнивших судах периодически можно добиться правды, разваливая дело еще на подступах или когда оно только начинается, на первых этапах. Но, конечно, мы видели всякие примеры. Яркий пример – дело "Кировлеса" против Алексея Навального, где его вообще непонятно за что осудили. За то, что он якобы посоветовал купить леса на 14 миллионов и продать на 16... Ну, так давайте всю страну посадим, когда кто-то что-то советует купить подешевле и продать подороже. В наш адрес тоже поступило откровенно абсурдное обвинение. Причем они сами сначала официального заявляли (можете посмотреть заявление Куренного, представителя Генеральной прокуратуры, министра юстиции Коновалова), что действующая в России "Открытая Россия" не имеет отношения к юридическим лицам, учрежденным в Великобритании. Движение – это не юрлицо, у нас нет банковских счетов. Но вот проходит время и они берут свои слова назад. Наверное, вызываем у них раздражение тем, что открыто говорим людям, что нет ничего священного в посту президента, и Владимир Путин – это не бог, не полубожество, а это просто менеджер, который очень плохо управляет государством, в ручном режиме. Нам даже чтобы закрыть паршивую свалку, нужно обращаться к президенту на "прямую линию"...

– Какова будет стратегия вашей работы в ближайшее время?

– Мы продолжаем работать, и сайт продолжает работать на тех же доменах. Если вы можете использовать анонимайзеры, то информация будет доступна. И мы будем оспаривать все эти блокировки в судах, вплоть до международных инстанций. Также вы можете ссылаться на позицию, которая была опубликована в Телеграм-канале у Михаила Борисовича Ходорковского, о том, что мы будем призывать общественные организации демократических стран обращаться в местные органы власти, чтобы они пересмотрели отношение к Генпрокуратуре РФ. Потому что это орган власти, который непосредственно нарушает права человека, – рассказал Александр Соловьев.

В последний раз обыски у сотрудников "Открытой России" проходили 5 октября 2017 года. К ним пришли следователи с постановлением об обыске по "делу ЮКОСа", которое было возбуждено еще в 2003 году. Сотрудники правоохранительных органов пришли также и в московский офис и в редакцию организации. Следственный комитет пояснил, что обыски проходили из-за подозрений в финансировании "Открытой России" нежелательными организациями.