Анджелина Джоли посетила лагерь сирийских беженцев в Ираке

Специальный посланник агентства ООН по делам беженцев Анджелина Джоли в воскресенье посетила лагерь сирийских беженцев на севере Ирака. Агентство Рейтер сообщает, что голливудская актриса стремилась оказать поддержку тем, кто вынужден был покинуть свои дома в результате гражданской войны. Джоли посетила лагерь Домини, где проживает 33 000 беженцев из Сирии. Актриса прибыла в лагерь утром и встретилась с семьями беженцев.

Накануне она посетила Мосул, главный город на севере Ирака, который иракские войска отбили у экстремистов. Джихаддисты оккупировали город в течение трех лет и превратили его в цитадель так называемого "халифата". В результате военных действий погибли 900 000 жителей.

Джоли познакомилась с семьями из западного Мосула и прошла по разбомбленным улицам, посмотрела видеоматериалы и фотографии, предоставленные Верховным комиссаром по делам беженцев (УВКБ ООН).

Нормальная жизнь вернулась во многие части Мосула, куда также возвратились из лагерей некоторые местные жители. Старый город в Западном Мосуле был в значительной степени разрушен во время боевых действий, которые вели против исламистов иракские правительственные подразделения, иракские курды и шиитская милиция, поддерживаемые авиацией под руководством США.

Джоли заявила, что её глазам открылись худшие разрушение, когда-либо ей виденные за все годы работы с УВКБ ООН. "Люди здесь все потеряли", - сказала Джоли. "Они обездолены, у них нет лекарств и у многих нет проточной воды или элементарных удобств", - сказала она. "Я надеюсь, что будет продолжаться приверженность восстановлению и стабилизации всего города. И призываю международное сообщество не забывать о Мосуле".

Джоли работает в Управлении ООН по делам беженцев с 2001 года, посещая гражданских лиц, пострадавших от войн в Ираке, Камбодже и Кении. Это ее пятый визит в Ирак.