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Анджелина Джоли посетила лагерь сирийских беженцев в Ираке

Анджелина Джоли во время посещения Мосула

Специальный посланник агентства ООН по делам беженцев Анджелина Джоли в воскресенье посетила лагерь сирийских беженцев на севере Ирака. Агентство Рейтер сообщает, что голливудская актриса стремилась оказать поддержку тем, кто вынужден был покинуть свои дома в результате гражданской войны. Джоли посетила лагерь Домини, где проживает 33 000 беженцев из Сирии. Актриса прибыла в лагерь утром и встретилась с семьями беженцев.

Накануне она посетила Мосул, главный город на севере Ирака, который иракские войска отбили у экстремистов. Джихаддисты оккупировали город в течение трех лет и превратили его в цитадель так называемого "халифата". В результате военных действий погибли 900 000 жителей.

Джоли познакомилась с семьями из западного Мосула и прошла по разбомбленным улицам, посмотрела видеоматериалы и фотографии, предоставленные Верховным комиссаром по делам беженцев (УВКБ ООН).

Анджелина Джоли на развалинах Старого города Мосула
Анджелина Джоли на развалинах Старого города Мосула

Нормальная жизнь вернулась во многие части Мосула, куда также возвратились из лагерей некоторые местные жители. Старый город в Западном Мосуле был в значительной степени разрушен во время боевых действий, которые вели против исламистов иракские правительственные подразделения, иракские курды и шиитская милиция, поддерживаемые авиацией под руководством США.

Джоли заявила, что её глазам открылись худшие разрушение, когда-либо ей виденные за все годы работы с УВКБ ООН. "Люди здесь все потеряли", - сказала Джоли. "Они обездолены, у них нет лекарств и у многих нет проточной воды или элементарных удобств", - сказала она. "Я надеюсь, что будет продолжаться приверженность восстановлению и стабилизации всего города. И призываю международное сообщество не забывать о Мосуле".

Джоли работает в Управлении ООН по делам беженцев с 2001 года, посещая гражданских лиц, пострадавших от войн в Ираке, Камбодже и Кении. Это ее пятый визит в Ирак.

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