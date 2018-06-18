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Основатель "Мособлбанка" Анджей Мальчевский умер в колонии

Иллюстративное фото

Основатель "Мособлбанка" Анджей Мальчевский умер в колонии, где отбывал четырехлетний срок, сообщает РБК со ссылкой на адвоката предпринимателя.

"Он себя почувствовал плохо, его перевели в больницу, - рассказал адвокат Андрей Соломенный. - Там он скончался".

Информацию подтвердили в Национальном конном парке "Русь", который ранее принадлежал Мальчевскому.

О причинах смерти пока ничего не известно.

Уголовное дело на Мальчевского было заведено в 2016 году по статье "хищение в особо крупных размерах". По данным Генпрокуратуры, топ-менеджеры Мособлбанка вывели из него 68 миллиардов рублей. С мая 2014 года группа Мособлбанка находилась под санацией "СМП банка", контрольный пакет акций которого принадлежит братьям Аркадию и Борису Ротенбергам. В ходе санации Анджей Мальчевский передал Ротенбергам почти все свои активы.

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