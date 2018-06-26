СМИ: британские власти выкупят дом Скрипаля в Солсбери

Власти Великобритании выкупят дома в Солсбери, где проживали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и полицейский Ник Бейли, пострадавшие в результате отравления нервно-паралитическим веществом.Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что отравляющее вещество, которое было применено,сделало эти дома непригодными для проживания.Кроме того, британское правительство выкупит автомобили и другое имущество пострадавших. Общая сумма сделки составит около одного миллиона фунтов. Как ожидается, на совершение финансовой операции пойдут средства налогоплательщиков.

Ранее стало известно, что на расследование дела Скрипалей потрачено 7,5 миллионов фунтов.

Бывший двойной агент российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в начале марта. Лондон заявляет, что за покушением стоит Кремль, поскольку для отравления использовался разработанный в СССР боевой яд "Новичок". Москва отвергает обвинения.

В середине мая Скрипалей выписали из больницы, где они находятся сейчас – неизвестно.

В доме Скрипаля по-прежнему продолжаются следственные действия, санкций для его дезактивации пока не поступало, сообщили в британском министерстве охраны окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. Ранее следователи пришли к выводу, что яд был нанесен на ручку входной двери дома экс-сотрудника ГРУ примерно за сутки до отравления.