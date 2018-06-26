Денисова назвала условия для доступа Москальковой к заключенным

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова назвала условия при которых российский омбудсмен Татьяна Москалькова сможет посетить российских заключенных в украинских тюрьмах. Свое обращение она опубликовала на странице в Facebook.

Денисова попросила Москалькову обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет по обвинению в подготовке теракта. Омбудсмен также обратилась к российской коллеге с просьбой предоставить возможность встретиться в Генеральном консульстве Украины в Ростове-на-Дону с командой задержанного в Крыму украинского рыболовецкого траулера. Денисова заявила, что Москалькову пустят к прапорщику Максиму Одинцову, осужденному на Украине по обвинению в дезертирстве и государственной измене, только если украинской стороне позволят встретиться с журналистом Романом Сущенко.

На прошлой неделе стало известно, что Москалькова и Денисова согласовали список из 34 граждан, находящихся под стражей на территории двух стран, которых они намерены посетить до начала августа текущего года. Вскоре после этого обе стороны обвинили друг друга в нежелании и неспособности выполнять договоренности.







