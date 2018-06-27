Туск призвал лидеров ЕС принять срочные меры по остановке миграции

У лидеров ЕС очень мало времени, чтобы успокоить своих граждан насчёт того, что Европейский союз может контролировать миграцию, прежде чем авторитарные политики воспользуются этим. Об этом заявил в четверг Председатель Евросоюза Дональд Туск. В письме к лидерам ЕС, которые соберутся на саммит в четверг, Туск предложил новые шаги по укреплению внешних границ, включая создание центров приема мигрантов в Северной Африке.

"Все больше людей начинают верить, что только сильные авторитеты, антиевропейские и антилиберальные по духу, склонные к явному авторитаризму, способны остановить волну нелегальной миграции", - сказал Туск. "Если люди верят, что только они могут предложить эффективное решение миграционного кризиса, они также будут верить в что-то еще, что они говорят", - добавил Туск.

"Ставки очень высокие, а времени мало", - предупредил Президент Европейского союза. Туск сказал, что ЕС коллективно сократил незаконные пограничные переходы на 96 процентов по сравнению с 2015 годом, когда Европа столкнулась с самым тяжелым миграционным кризисом со времен Второй мировой войны.

В целях укрепления внешней границы он предложил саммиту одобрить "погрузочные платформы за пределами Европы", чтобы отделить настоящих беженцев от экономических мигрантов, которые могут быть отправлены обратно в их родные страны.

Лидеры 28 стран Евросоюза соберутся на саммит 28-29 июня