Reuters: Пол Манафорт получал деньги от Дерипаски

Компания бывшего руководителя избирательной кампании Трампа Пола Манафорта получила кредит в размере 10 миллионов долларов от российского миллиардера Олега Дерипаски. Об этом свидетельствуют опубликованные в США судебные документы – сообщает агентство Reuters. Связь между Манафортом и влиятельным российским бизнесменом, раскрытая специальным прокурором Робертом Мюллером, является одним из ключевых доказательств против Манафорта в деле о предполагаемом российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Рейтер сообщает, что в обращении в суд – аффидевите, приложенном к заявлению к ордеру на обыск 2017 года, опубликованном 27 июня, показаны налоговые декларации компании Манафорта и его жены, которые содержат доказательства получения кредита от Дерипаски. Российский "алюминиевый магнат" стал объектом санкций США как лицо, приближенное к Владимиру Путину, напоминает Reuters.

Агенты ФБР провели обыск в доме Манафорта в июле 2017 года, после того как ордер на обыск был одобрен судьей. Сообщается, что обыск предоставил Мюллеру основные доказательства в его расследовании финансовых отношений Манафорта с Дерипаской. Reuters сообщает: недавно раскрытые судебные документы показывают, что Дерипаска ранее поддерживал консалтинговую деятельность Манафорта для бывшего пророссийского президента Украины Виктора Януковича. Консалтинговая работа Манафорта на Януковича началась еще в середине 2000-х годов, когда тот не был президентом. К этому же периоду относятся и финансовые отношения Дерипаски с Манафортом.

Манафорт, который возглавлял штаб Трампа несколько месяцев летом 2016 года, стал главным объектом расследования Мюллером возможных российских связей с кампанией Трампа. Мюллер также обвиняет Константина Килимника, который служил посредником между Манафором и Дерипаской. В судебных заявлениях сотрудники Мюллера утверждают, что Килимник имеет связи с российскими спецслужбами. Килимник это отрицает. ФБР также расследует возможную связь окружения Трампа с российскими бизнесменами Арасом и Эмином Агаларовыми, которые вместе с будущим президентом США принимали участие в организации конкурса "Мисс Вселенная" 2013 года в Москве.