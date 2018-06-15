В США федеральный судья в пятницу, 15 мая, арестовал Пола Манафорта, бывшего председателя предвыборного штаба Дональда Трампа. На прошлой неделе спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил Манафорту обвинения в подкупе свидетелей.

Пол Манафорт – центральная фигура в расследовании так называемого российского вмешательства в президентскую кампанию 2016 года. Он уже отверг обвинение Мюллера в окружном суде Вашингтона, где предстал сегодня перед судьёй Эми Берман Джексон. Однако судья отменила действовавшее до сих пор судебное решение о пребывании Манафорта на свободе под залог и заключила его под стражу до начала судебных слушаний, которые назначены на сентябрь.

8 июня Пол Манафорт и его помощник по оперативным политическим вопросам Константин Килимник, предположитльно связанный с российской разведкой, были обвинены в подкупе свидетелей, чтобы те не давали показаний о поддержке Манафортом и Килимником интересов правительства Украины при президенте Викторе Януковиче.