Грузинским полицейским повысили зарплату после акций протеста

После завершения в Тбилиси массовых акций протеста в связи с убийством подростков, новое правительство Грузии одним из первых решений повысило зарплату полицейским. Ранее лидер грузинской оппозиции экс-президент Михаил Саакашвили в прямом эфире пообещал поднять зарплату полицейским, если он вернется в страну. По данным СМИ, таким образом власти и оппозиция пытаются заручиться поддержкой сотрудников силовой структуры накануне октябрьских президентских выборов.

С 1 июля зарплата грузинских полицейских составит 1150 лари (примерно 470 долларов). Это на сто долларов больше, чем до сих пор получали сотрудники МВД.

Поздно вечером в воскресенье Саакашвили заявил в интервью телекомпании "Рустави-2", что готов лично участвовать в президентских выборах, если действующий президент Георгий Маргвелашвили вернет ему грузинское гражданство. "Мой народ любит меня", – заявил бывший президент, которого тбилисский городской суд на днях приговорил к шести годам тюремного заключения за превышение служебных полномочий.