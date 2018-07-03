Киев: Москва не просила о выдаче журналиста Вышинского

Российская сторона не просила о выдаче обвиняемого Киевом в государственной измене главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

В эфире программы "Свобода слова"на ICTVв понедельник вечером она отметила, что Россия "должна сделать соответствующее предложение украинской стороне", которое будет "с радостью рассмотрено", цитирует Геращенко "Интерфакс".Ранее в понедельник первый вице-спикер украинского парламента назвала имена 23 россиян, которых Киев готов обменять на находящихся в российских тюрьмах граждан Украины. Вышинского в этом списке не было.

В Совете Федерации России допускают, что украинский режиссер Олег Сенцов может попасть в список по обмену заключенными между Россией и Украиной. Об этом заявил заместитель председателя комитета по обороне верней палаты российского парламента Андрей Кондратьев. Ранее российские официальные лица утверждали, что Сенцов не может быть передан Украине из-за наличия у него российского гражданства. Однако адвокат Сенцова опубликовал документ, в котором ФСИН подтверждает украинское гражданство заключенного.

Во время прямой линии 7 июня президент России Владимир Путин уклонился от ответа на вопрос, возможен ли обмен Сенцова на задержанного в Киеве журналиста Кирилла Вышинского.

Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму, 14 мая объявил бессрочную голодовку. Он требует освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.