Минздрав: неработающие пенсионеры пьют больше продолживших трудиться

Неработающие российские пенсионеры употребляют больше алкоголя, чем те, кто продолжает трудиться, заявила главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева, сославшись на исследование Российского геронтологического научно-клинического центра.

Исследование было проведено среди женщин 55–64 лет и мужчин 60–64 лет. Как сообщила Ткачева, по его результатам "у неработающих мужчин этого возраста употребление алкоголя выше почти в три раза, и в 4,6 раза чаще выявляются признаки депрессии". Также она отметила, что работа оказалась "единственным фактором, снижающим риск депрессии на 55%".



В середине июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и 55 до 63 лет для женщин. Петиция на сайте Change.org против этого решения собрала на данный момент 2 миллиона 724 тысячи подписей.