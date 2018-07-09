Английский пациент

Доброе утро!

Из пещеры в Таиланде спасли четверых из двенадцати детей, сидящих там в затоплении с 23 июня. Операция должна возобновиться сегодня, Илон Маск даже. Прочие новости не столь оптимистичны.

Умерла британка, отравившаяся “Новичком” под Солсбери, ушел в отставку британский министр по брекзиту.

В Турции, где сегодня будет приведен к присяге президент Эрдоган, уволены свыше 18 тысяч госслужащих и закрыты четыре СМИ.

КНДР и США разошлись в оценке результатов двухдневных переговоров, которые госсекретарь Майк Помпео вел в Пхеньяне.

В Украине умер диссидент Левко Лукьяненко, отсидевший 26 лет в советских тюрьмах.

“Новичок” и не очень мягкий брекзит

В больнице в Солсбери умерла Дон Стерджесс – одна из двух случайных, по мнению британской полиции, жертв нервно-паралитического газа “Новичок”. Премьер Великобритании Тереза Мэй написала в твиттере, что “ошеломлена и шокирована” этой смертью. Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия и посол в Нидерландах Александр Шульгин дал свою интерпретацию новому случаю отравления “Новичком”: “подобные инциденты”, по его словам, в последнее время происходят в преддверии важных событий (каковыми он считает финал ЧМ по футболу в России и встречу Путина и Трампа в Финляндии) и делается это ради подрыва авторитета России.

Отставку министра по брекзиту Дэвида Дэвиса и его заместителя Тереза Мэй приняла с сожалением. Причиной их ухода является доктрина “мягкого брекзита”, поддержать которую Тереза Мэй убедила свой кабинет в пятницу, и в Британии в связи с этим ждут политических потрясений (возможно, напрасно). Новую публикацию Guardian о предполагаемых связях главного спонсора кампании за брекзит с российскими властями Мэй не комментировала, зато Мария Захарова уже назвала ее “очередным бредом”.

Новый срок Эрдогана

Сегодня Турция торжественно перейдет от парламентской формы правления (в рамках которой она особенно процветала, когда премьером был Эрдоган) к президентской (под началом президента Эрдогана). Сам Эрдоган тоже будет приведен к присяге – после недавних досрочных выборов, которые он выиграл в первом туре. Сегодня же предполагается отменить режим чрезвычайного положения, введенный в стране после попытки государственного переворота в июле 2016 года. Накануне отмены власти Турции осуществили “последнюю чистку”: уволены свыше 18 тысяч госчиновников, закрыты три газеты и один телеканал.

Весь мир – гангстер

Госсекретарь США Майк Помпео на минувшей неделе два дня вел “продуктивные”, по его словам, переговоры в Пхеньяне. Как только он уехал (в Японию), власти КНДР заявили, что США ставят переговорный процесс под угрозу своими “гангстерскими требованиями” односторонней денуклеаризации. Помпео ответил из Токио: “Если эти просьбы считают гангстерскими, то тогда весь мир – гангстер” (потому что на денуклеаризации КНДР настаивает ООН).

В России

В Кемерове задержан еще один пожарный, принимавший участие в тушении “Зимней Вишни”.

Сегодня суды в разных городах будут рассматривать апелляции по делам режиссера Кирилла Серебренникова, правозащитника Оюба Титиева, гражданина Украины Павла Гриба, а также иск Олега Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли. Рыбка и Лесли сидят сейчас в Таиланде – предъявленные им обвинения предполагают до 20 лет лишения свободы, суд начнется 19 июля. По данным The Bell, эти двое были задержаны в Таиланде по наводке некоего “иностранного осведомителя”.

Сегодня – 56 день голодовки украинского кинорежиссера Олега Сенцова. Вот последнее из опубликованных его писем из тюрьмы.

Про футбол вы все знаете и без нас – скажем только, что игрок сборной Хорватии, сказавший после победы в матче с Россией фразу “Слава Украине”, получил предупреждение от ФИФА.

Диссиденты

В Украине умер диссидент Левко Лукьяненко, отсидевший в советских лагерях в общей сложности 26 лет. Ему было 89 лет.

В Москве машина сбила правозащитника и диссидента Сергея Григорьянца, в результате у него повреждена нога. Григорьянц опасается, что это дорожное происшествие было подстроенным.

Победители

Фильм Виталия Манского “Свидетели Путина” получил гран-при документального конкурса на кинофестивале в Карловых Варах. Манский снимал Путина и его окружение в 1999 и 2000 годах. (На ту же тему – занимательный отрывок из книжки разговоров политолога Ивана Крастева с еще одним “свидетелем Путина” Глебом Павловским.)

“Свидетели Путина” получил гран-при документального конкурса на кинофестивале в Карловых Варах. Манский снимал Путина и его окружение в 1999 и 2000 годах. (На ту же тему – занимательный отрывок из книжки разговоров политолога Ивана Крастева с еще одним “свидетелем Путина” Глебом Павловским.) Лучшим романом-призером “Букера” за 50 лет существования премии стала книга, содержание которой знают все – “Английский пациент” Майкла Ондатже.

Ссылки начнем сегодня с печального.

На минувшей неделе стало известно о смерти французского режиссера Клода Ланцмана и о слишком ранней смерти литератора Олега Юрьева (он был не только поэтом, но и замечательным критиком). Здесь – одно из последних интервью Ланцмана, здесь относительно недавняя статья Юрьева о Вагинове, тут – его поэма “Обстоятельства образов действий”.

Английское. Первая глава из книги переводчика, филолога, главреда “Иностранной литературы” Александра Ливерганта “Вирджиния Вулф. Моменты бытия”, которая скоро выйдет в издательстве “АСТ”.

Китайское. О китайской теме в творчестве московских концептуалистов Кирилл Кобрин беседует с художником Виктором Пивоваровым.

Искренне Ваши,

Семь Сорок