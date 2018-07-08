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Захарова: британские СМИ напечатали "бред" о встречах посла России со спонсором "Брекзита"

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что считает бредовыми сообщения британской газеты The Observer об 11 встречах, якобы состоявшихся между крупнейшим донором агитационной кампании в пользу выхода Великобритании из ЕС Арроном Бэнксом и послом России в Великобритании Александром Яковенко. "Очередной бред", – прокомментировала эти сообщения Захарова в воскресенье в эфире радиостанции "Говорит Москва".

В воскресенье еженедельная газета The Observer выступила с утверждением, что бизнесмен Аррон Бэнкс, который финансировал агитационную кампанию за выход Британии из ЕС, по меньшей мере 11 раз встречался с послом России в Лондоне Александром Яковенко. Ранее Бэнкс сообщал журналистам о "двух-трёх" встречах, позднее сообщил о четвёртой встрече. Однако, как говорится в публикации лондонского издания, журналисты узнали факты, говорящие о ещё по крайней мере семи встречах. На вопрос The Observer об этих семи встречах Бэнкс отказался отвечать.

Агентство ТАСС отмечает, что "ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией отнесся к возможности того, что выход Великобритании из ЕС состоялся благодаря усилиям одного лишь Бэнкса".

В конце мая президент России Владимир Путин назвал бредом утверждения, будто Россия могла вмешиваться в принятие в Великобритании решения о выходе этой страны из Евросоюза. Глава российского государства подчеркнул, что Россия не имеет "к этому вообще никакого отношения, это внутренние процессы в самой Великобритании".

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