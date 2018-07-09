Госсекретарь США Помпео прибыл в Кабул с необъявленным визитом

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Кабул с необъявленным визитом. Об этом сообщил афганский правительственный чиновник Радио Свободный Афганистан/Радио Свобода на условиях анонимности.

Посещение Помпео Афганистана 9 июля стало первым по счету с тех пор, как он возглавил американское дипломатическое ведомство. Ожидается, что Помпео встретится с президентом Афганистана Ашрафом Гани и проведет совместную пресс-конференцию позднее в тот же день.

В настоящее время в Афганистане в составе миссии под руководством НАТО размещается около 14 000 военнослужащих США, а также проводятся контртеррористические операции, направленные против боевиков запрещенной в России группировки "Исламское государство" и "Аль-Каиды".