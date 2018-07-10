Новый колониализм и лишний миллион

Доброе утро!

Президент США выдвинул на должность судьи Верховного суда 53-летнего Бретта Кавано вместо ушедшего недавно в отставку 81-летнего Энтони Кеннеди. Кавано работал помощником Дж. Буша-мл., а ранее участвовал в работе независимого прокурора, расследовавшего деятельность Билла Клинтона. Утвердить предложенную Трампом кандидатуру должен Сенат. Назначение молодого судьи со связями в республиканских элитах надолго зацементирует консервативное большинство в Верховном суде, что может привести, например, к пересмотру дел о законности абортов и однополых браков. В Румынии президент неожиданно уволил прокурора, которая вела эффективную борьбу с коррупцией. Прочие новости кратко:

В Великобритании вслед за министром по брекзиту ушел в отставку министр иностранных дел Борис Джонсон. Тереза Мэй призвала членов своей партии к единству, если они не хотят прихода к власти лейбористов.

Министр обороны Великобритании обвинил Россию в убийстве гражданки Соединенного Королевства нервно-паралитическим веществом.

Миллиардер Олег Дерипаска отсудил у Насти Рыбки и Алекса Лесли миллион рублей.

Арест главы грозненского “Мемориала” Оюба Титиева (у которого якобы нашли марихуану) продлен на полгода.

Весь Таиланд спасает детей – в затопленной пещере остаются пятеро.

Брекзит приостановлен из-за недостатка кислорода

Отставка министра по брекзиту Дэвида Дэвиса в Великобритании вызвала серьезные политические последствия. Субтитры “Би-би-си” случайным образом сложились в самый остроумный комментарий: “Министр по брекзиту ушел в отставку. Операция приостановлена из-за недостатка кислорода”.

Нижняя строчка относилась к спасательной операции в Таиланде: в понедельник из пещеры вызволили еще четверых подростков, внутри остаются пять человек. Сегодня, как ожидается, операция продолжится.

В Великобритании же до приостановки операции по выходу из ЕС дело пока не дошло (новым министром по брекзиту стал Доминик Рааб), хотя положение усугубила отставка министра иностранных дел Бориса Джонсона. В заявлении об уходе он написал, что предложенный Терезой Мэй “мягкий брекзит” превращает Великобританию в колонию Евросоюза.

Джонсона на посту главы британского МИД сменил бывший министр здравоохранения (а ранее министр культуры и спорта) Джереми Хант. На место Ханта назначен Мэтт Хэнкок. Оба новых министра считаются преданными Терезе Мэй. Сама Мэй провела беседу с депутатами-тори, в которой предупредила, что раскол в партии может привести к власти лейбористов во главе с Джереми Корбином. Тем не менее, депутаты-консерваторы еще могут провести голосование о недоверии премьеру.

Глава Евросовета Дональд Туск пожалел в твиттере, что идея брекзита не ушла в отставку вместе с Дэвисом и Джонсоном. “Хотя… кто знает?”

Старая добрая мантра

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон возложил ответственность за гибель британской подданной от “Новичка” на Россию. "Реальность такова, что Россия совершила нападение на британской земле, которое привело к гибели гражданина Британии", – сказал он. Англоязычный твиттер российского МИДа откликнулся: “Заявление Гэвина Уильямсона о том, что Россия имеет какое-то отношение к смерти Дон Стерджес, – старая добрая мантра на тему "это сделали русские". Может, вам стоит заняться чем-то новым?” Собственно, они и занялись: британский военно-морской флот усиливает присутствие в Атлантике из-за России.

Миллион миллиарды бережет и другие судебные новости

Усть-Лабинский районный суд в Краснодарском крае признал Настю Рыбку и Алекса Лесли виновными в распространении информации о частной жизни миллиардера Олега Дерипаски без его ведома, и взыскал по 500 тысяч рублей с каждого. Самого Дерипаски в суде не было, Лесли и Рыбка ждут другого суда в тайской тюрьме.

виновными в распространении информации о частной жизни миллиардера Олега Дерипаски без его ведома, и взыскал по 500 тысяч рублей с каждого. Самого Дерипаски в суде не было, Лесли и Рыбка ждут другого суда в тайской тюрьме. Мосгорсуд снял ограничение на время знакомства с делом для режиссера Кирилла Серебренникова . Теперь он может читать тома и после 19 июля. В суде Серебренников сказал, что цель процесса – уничтожить его и его близких.

. Теперь он может читать тома и после 19 июля. В суде Серебренников сказал, что цель процесса – уничтожить его и его близких. Суд в Чечне продлил на полгода арест главы грозненского отделения "Мемориала" Оюба Титиева. На Манежной площади в Москве полиция задержала руководителей "Мемориала" и "Гражданского содействия" – за плакат “Свободу Оюбу Титиеву!”

Братские народы

По итогам саммита Украина – ЕС Европа продолжает настаивать на ответственности России за военные действия на востоке Украины.

Европа продолжает настаивать на ответственности России за военные действия на востоке Украины. Собственно, этого не отрицают и сами участники военных действий: российский писатель Захар Прилепин, оставляя командование батальоном в так называемой "ДНР” из-за отсутствия наступательных операций, признал, что за бои с украинскими войсками “на любую Гаагу нам бы, и мне лично, хватило бы”.

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов голодает в российской колонии 57-й день. Почитайте интервью с его адвокатом Дмитрием Динзе.

голодает в российской колонии 57-й день. Почитайте интервью с его адвокатом Дмитрием Динзе. Украинский консул посетил в московском СИЗО украинского журналиста Романа Сущенко , приговоренного в России к 12 годам за шпионаж.

, приговоренного в России к 12 годам за шпионаж. Хорватский футбольный союз отстранил члена тренерского штаба сборной Хорватии Огнена Вукоевича от работы на ЧМ-2018: он посвятил победу своей команды Украине. В Украине недоумевают, почему никому не приходит в голову наказывать спортсменов, например, за фразу “Vive la France”.

В ссылках сегодня зайцы, дворняги, овцы и танец с саблями.

Время зайцев и время кроликов. Отрывок из книги Владислава Дегтярева “Прошлое как область творчества”, посвященной представлениям о прошлом в культуре, концепциям времени и границам между естественным и искусственным.

В издательстве “Текст” вышли путевые заметки Василия Гроссмана, и здесь Константин Львов объясняет, чем советский народ похож на овцу и чем – на дворнягу.

Занимательный лонгрид о современной литовской литературе и бонусом – одно маленькое музыковедческое открытие Андрея Левкина.

Искренне Ваши,

Семь Сорок