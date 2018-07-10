Иранке, протестовавшей против ношения хиджаба, увеличили срок

Иранка Шапрак Шаджаризаде, устроившая протест против обязательного ношения хиджаба, заявила, что приговорена к двум годам лишения свободы в дополнение к 18-летнему условному сроку лишения свободы. В декабре в Тегеране она сняла свой головной шарф публично. Шаджаризаде заявила об этом в прямом эфире, клип которого был распространен в социальных сетях на этой неделе.

"Это означает, что мне нужно будет молчать в течение 20 лет и не участвовать в мероприятиях", – сказала Шаджаризаде в Instagram.

В прошлом месяце был арестован выдающийся адвокат по правам человека Насрин Сотуде, который представлял Шаджаризаде и других женщин, арестованных за противодействие принудительному ношению хиджаба. 42-летняя Шаджаризаде была освобожден под залог в конце апреля. В некоторых сообщениях говорится, что она покинула страну.