Марию Алёхину задержали в Москве за уклонение от обязательных работ

В Москве судебные приставы задержали участницу панк-группы Pussy Riot Марию Алехину. Её обвиняют в уклонении от обязательных работ, назначенных за акцию против блокировки мессенджера Telegram у здания ФСБ на Лубянке, сообщает Медиазона.

Приставы ждали Алёхину в Измайловском суде Москвы, куда активистка пришла по поводу иска к ней от нижегородской исправительной колонии.

По словам сотрудников ведомства, суд над участницей Pussy Riot состоится сегодня.

В апреле Алёхину осудили на сто часов исправительных работ за акцию против блокировки мессенджера Telegram. Активистка вышла к зданию ФСБ на Лубянке и вместе с другими участниками акции запускала бумажные самолётики.