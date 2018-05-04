Суд оштрафовал участников акции с самолетиками у здания ФСБ

Суд в Москве оштрафовал на 10 тысяч рублей восьмерых участников акции у здания ФСБ против блокировки мессенджера Telegram. Активисты запускали символ мессенджера - бумажные самолетики. О решении суда изданию "Медиазона" сообщила участница панк-рок группы Pussy Riot Мария Алёхина.

Ранее московский суд назначил по 100 часов обязательных работ Алёхиной и и так называемому православному активисту Дмитрию Энтео. Их обвинили в организации одновременного пребывания граждан в общественных местах с нарушением порядка. Ещё двоих участниц акции – Юлию Костенко и Алину Музыченко, суд оштрафовал на 10 и 20 тысяч рублей.

Telegram блокируют в России с 16 апреля по решению суда за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.

30 апреля в Москве прошел многотысячный митинг "За свободный интернет". Согласно опросу "Левада-центра", только 31 процент россиян не поддерживает передачу личной переписки в мессенджерах властям по запросу правоохранительных органов.