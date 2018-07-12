Суд в Смоленске назначил 60 часов обязательных работ пенсионерке Татьяне Пришановой. Ее обвинили в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия из-за участия в акции "Он нам не царь" 5 мая. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Во время митинга Пришанову не задерживали. Однако позже ей пришла повестка с требованием явиться в отдел полиции. Сотрудники правоохранительных органов показали пенсионерке фото и видео с митинга, на которых присутствовала она. На основании этих материалов был составлен административный протокол.

Пришанова является волонтером смоленского штаба оппозиционера Алексея Навального. Пенсионерка участвует в митингах и призывала к бойкоту президентских выборов в России. В марте 2018 года неизвестные обстреляли окно ее квартиры из травматического оружия. Пришанова считает, что это была месть за оппозиционную деятельность.

Акции "Он нам не царь", организованные Алексеем Навальным и его сторонниками, прошли в 27 российских городах. По данным "ОВД-Инфо", всего на них было задержано около 1600 человек. На трех из них заведены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Применение насилия к сотруднику полиции".