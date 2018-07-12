Армения: между выборами и революцией

Владимир Кара-Мурза-старший: Сегодня наша программа посвящена Армении. 11 июля Ереванский суд арестовал на два месяца племянника бывшего президента Армении Сержа Саргсяна - Айка Саргсяна. Он обвиняется в хранении оружия. Ранее средства массовой информации сообщали о возобновлении уголовного дела по статье "Покушение на убийство", фигурантом которого также был Айк Саргсян. Позже в розыск были объявлены Левон Саргсян и его дочь Ани по обвинению в незаконном обогащении.

Серж Саргсян ушел в отставку с поста премьер-министра в апреле - после массовых протестов, прошедших по всей стране. До этого Серж Саргсян 10 лет занимал пост президента Армении.

Давайте вспомним, как развивались события.

Корреспондент: В середине апреля бывший президент Армении Серж Саргсян решил выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра. В 2015 году он провел в стране конституционную реформу. Армения стала парламентской республикой, а не президентской. После этого Саргсян пообещал не становиться ни главой правительства, ни главой государства. Он не сдержал свое обещание – и на улицы Еревана вышли митингующие.

Лидером протеста стал журналист и оппозиционный активист Никол Пашинян. Его сторонники захватили здание Общественного радио Армении, перекрывали улицы, блокировали работу метро. 17 апреля парламент назначил Саргсяна премьер-министром, и Пашинян в тот день объявил в стране "бархатную революцию", позже он назовет ее "революцией любви". Несколько дней протестующие продолжали блокировать движение основных магистралей и шоссе. Были закрыты несколько государственных и учебных заведений. В революции в основном участвовали молодые люди – они были недовольны внутренней политикой страны, ухудшением экономической ситуации и коррупцией. 23 апреля Саргсян подал в отставку. Вместе с ним отстранили и правительство. 8 мая Пашиняна избрали премьер-министром.

В день открытия чемпионата мира по футболу Пашинян приехал в Россию. Он встретился с Владимиром Путиным. После этого премьер заявил о новом курсе отношений для двух стран. В Армении начались антикоррупционные "чистки". Племянника Саргсяна обвинили в присвоении почти 7 миллионов долларов, а компании брата Саргсяна пришлось вернуть в бюджет 1 миллион 600 тысяч долларов. Пашинян пообещал, что будет бороться с коррупцией до конца. Он заявил, что расследования могут коснуться и Саргсяна, если правоохранительные органы заподозрят его в преступлении.

Владимир Кара-Мурза-старший: Сегодня гости нашей студии – ученый Сергей Арутюнов и деятель армянской культуры Ашот Джазоян.

Ашот, была ли угроза того, что выплеснется волна на улицы и превратится в хаотическое, может быть, политическое движение?

Ашот Джазоян: Может быть, угроза и была. Мы знаем ситуацию в современной Армении: 900 тысяч человек находятся за чертой бедности. В основном за чертой бедности находится молодежь. Фактически не действовали социальные лифты, народ был недоволен.

Армения – небольшая страна, поэтому армяне знали все, что происходит и в руководстве страны, и среди родственников. И дошло до того, что социальный протест должен был вырваться наружу. Пашинян возглавил этот процесс. Мне кажется, ему это удалось потому, что у народа возникло ощущение того, что требуются серьезные перемены в стране. В первые недели это были хождения по городу людей, которые в социальном плане не получали ничего, они хотели показать свою силу своим единением, хождением по городу. Они не верили чиновникам, они верили только в силу своего хождения и единения. И это, мне кажется, им удалось - они принудили руководство к тому, чтобы пойти на те условия, которые они предлагают. То есть принудили к смене власти.

Но самое главное, мне кажется, это то, что правоохранительные органы в Армении и все те люди, которые должны были следить за порядком, за дисциплиной, они проявили себя очень здорово, пошли навстречу. И важно, что армия не вмешалась во все это.

Важно отметить, что не было какого-то внешнеполитического лозунга, это был внутриармянский вопрос. В основном люди хотели правды, что должно происходить в Армении, как вести Армению к демократической, а не коррупционной жизни.

Владимир Кара-Мурза-старший: Сергей Александрович, ощущалась ли усталость народа от 10-летнего правления клана Саргсянов?

Сергей Арутюнов: Армянский народ не склонен демонстрировать усталость. Армянский народ, скорее, склонен демонстрировать возмущение, протест. Однако, как правило, в определенных рамках. Не так давно были попытки силовых действий – захвата какого-то отделения милиции...

Владимир Кара-Мурза-старший: А 20 лет назад было нападение на парламент.

Сергей Арутюнов: Но ведь это все-таки единицы, это не масса. Армяне – это достаточно сплоченный народ. И армяне не любят стрелять в армян. В них и так достаточно многие стреляют, чтобы еще они сами в себя стреляли бы. По-моему, такое настроение очень характерно для Армении. Поэтому если даже когда-то и бывают отдельные акты насилия – это единицы, это экстремисты, радикалы. Но в массе, скорее, армянам свойственны демонстрации, ненасильственные действия.

Но не усталость, а неспособность привыкнуть к несправедливости – это тоже характерно для армян. Армяне достаточно терпеливы, но это терпение имеет всегда какие-то пределы. Я думаю, что раз в 50 лет примерно бывают в армянском обществе какие-то ощущения, что дошли до предела. Как гласил белорусский национальный гимн начала ХХ века: "Мы долго терпели, терпеть больше не можем". То же самое периодически характерно и для армян.

Армяне были очень лояльными подданными Российской империи, но когда князь Голицын посягнул на церковную собственность, - тут было всеобщее возмущение. Правда, пришел Воронцов, как наместник на Кавказе, со своей мягкой и, в общем-то, проармянской политикой. Армяне достаточно доверчивые. Армянам всегда кажется, что придет кого-то, кто является носителем справедливости. И как правило, они разочаровываются. Мы знаем много примеров и в России, и в любой стране, когда правитель приходит как герой, начинает за здравие, а заканчивает более-менее за упокой.

И пусть господин Пашинян не обижается. Он очень хороший человек, прогрессивно мыслящий человек, он стремится ко всякому добру и так далее. Но я очень опасаюсь, что пройдет 2-10 лет – и мы увидим на улицах Еревана толпу с лозунгами "Долой кровавый режим клики Пашиняна! Прекратить коррупцию!".

Владимир Кара-Мурза-старший: Так может быть, но надеемся, что так не будет.

Сергей Арутюнов: Надеяться можно. Но я почти 90 лет живу на свете, и из них как минимум около 60 лет пристально наблюдаю за тем, что происходит в Армении. И мне кажется, что цикличность – это один из составляющих моментов в армянской истории.

Это происходило на протяжении нескольких тысяч лет и в Китае. Приходит новая династия к власти, разоблачает свергнутую династию. Потом происходит восстание – новые силы приходят к власти, новый император, который обещает рай для своих подданных. Однако рай через 100-200 лет превращается в ад – и новый переворот.

Боюсь, что в Армении все это происходит быстрее. Скажем, 10-50 лет требуется для этого. Замечательным человеком был Левон Тер-Петросян. Это гуманист, большой ученый, интеллигент. Но он не выдержал испытания властью.

Ашот Джазоян: Ну, если исходить из этого, тогда не надо никаких перемен. Но перемены нужны в любом случае.

Я позавчера вернулся из Армении, участвовал в "Золотом абрикосе". И я, как журналист, зафиксировал, что любое появление Пашиняна вызывает неистовую радость народа. Он появился и на футболе, и на фестивале "Золотой абрикос". Но вы правильно сказали, если это все будет только для того, чтобы поменять одни элиты на другие, то понятно, что это приведет к этому. Но если построится реальная система новых взаимоотношений, свободы предпринимательства, свободы слова... Кстати, Пашинян позавчера заявил, что если народ почувствует, что он что-то делает не так, что он тоже может стать частью коррупции, он готов в тот же день уйти в отставку по просьбе народа.

Сергей Арутюнов: Ну, что-то подобное говорил и Серж Саргсян...

Владимир Кара-Мурза-старший: Но главное, чтобы дали слово оппозиции, дали свободу слова и свободу собраний, союзов.

Ашот Джазоян: Мне кажется, что это и произошло. Хождение по городу – это очень своеобразная история. Мне кажется, это новый формат революции. Но это не толпа – это новое поколение молодых людей. Армения занимает одно из ведущих мест по количеству учащихся, студентов. И эти студенты после окончания высшей школы, они не имеют возможности трудоустройства. Мне кажется, в хождении по городу было большое количество именно этих людей. И если он построит систему и придумает возможность социальных лифтов... Ведь наряду с посадками должна заработать система социальных лифтов, чтобы люди не уезжали из страны. В советской Армении около 100 тысяч человек были заняты интеллектуальным, наукоемким трудом.

Сергей Арутюнов: А 200-300 тысяч человек вроде бы сельского населения были заняты в небольшой, но достаточно трудоемкой, наукоемкой промышленности. Но забастовки, всякие беспорядки, карабахское движение, нападения, противостояния разрушили эту индустрию. Атомная электростанция сошла на нет.

Ашот Джазоян: Благодаря Левону Тер-Петросяну. Из-за непонимания экономики. Были допущены крупнейшие ошибки.

Сергей Арутюнов: Надо сказать, что на фоне значительного сектора некроэкономики оживление имеет место. Ну, оно и при Саргсяне имело место. Но этого далеко не достаточно.

Владимир Кара-Мурза-старший: Давайте послушаем одного из наших экспертов. Политик Леонид Гозман, который два дня назад вернулся из Еревана, считает, что нынешний глава правительства Армении Никол Пашинян пользуется огромной поддержкой народа.

Леонид Гозман: Никола Пашиняна до сих пор поддерживают. Власть вызывала такую ненависть, все понимали, что это настолько коррумпированная сволочь, что его действия против них – абсолютная поддержка. Но Никол Пашинян пошел дальше. Он уже, по-моему, объявил в розыск Роберта Кочаряна, предыдущего президента (он был до Саргсяна, после Левона Тер-Петросяна), который в 2008 году по результатам выборов, которые его не устроили, устроил стрельбу на площади, было убито 10 человек, несколько сот получили ранения. Причем, как мне говорил очень компетентный человек, многие боялись обращаться в больницу с этими ранениями. Вот он устроил такой расстрел. И сейчас по обвинению в государственном перевороте, захвате власти, убийстве началось дело против Роберта Кочаряна. И это очень здорово.

Я последние пару дней не говорил по телефону с Владимиром Владимировичем Путиным, поэтому я не знаю. Обязательно позвоню и спрошу. Но я думаю, что для нашего начальства это совершенно страшный звонок. Ведь что там произошло. Если бы один коррупционер и мафиози переиграл другого – плевать! Какая нам разница, как его фамилия – Саргсян или не Саргсян. Нам-то что?! А тут же другое было. Люди вышли на улицу и заставили эту власть уйти. Люди! И это, я думаю, для нашей власти совершенно страшный сигнал. Поэтому я очень опасаюсь того, что наша власть сделает все от нее зависящее для смещения Никола Пашиняна с того поста, который он сейчас занимает.