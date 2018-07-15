Twitter заблокировал учетные записи, связанные с российскими агентами

Twitter заблокировал две учетные записи, связанные с 12 российскими агентами, обвиненными Специальным прокурором Робертом Мюллером во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Сеть заявила, что приостановила учетные записи @DCLeaks_ и @ Guccifer_2, которые были названы в обвинительном заключении, опубликованном 13 июля Министерством юстиции США.

Ранее США обвинили 12 российских офицеров разведки в том, что они участвовали во взломе электронной почты Демократической партии США и в утечке похищенных писем и другой информации в ходе президентской кампании в 2016 году.

Согласно обвинительному заключению, офицеры "в своем официальном качестве предпринимали постоянные попытки взломать компьютерные сети Демократический комитет Конгресса, Национальный Демократический комитет и штаб президентской кампании Хиллари Клинтон". Министерство юстиции заявило, что тогда офицеры распространяли информацию в Интернете под именами DCLeaks и Guccifer 2.0, импея ввиду подозрительный сайт и лицо, заявляющее, что он является хакером в ходе кампании 2016 года. Офицеров российской разведки обвинили в регистрации сайта DCLeaks и открытии Facebook и ленты Twitter, где говорилось, что упомянутые лица являются "американскими активистами".

Кремль отрицает, что вмешивался в выборы в США. Пресс-секретарь Twitter сообщил, что "учетные записи были приостановлены за подключение к сети счетов, ранее приостановленных из-за нарушений наших правил".