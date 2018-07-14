МИД Финляндии создал страницу к встрече Трампа с Путиным

Министерство иностранных дел Финляндии сообщило предварительную информацию о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинка 16 июля. Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся во дворце главы государства. Президент Финляндии Саули Ниинистё поприветствует американского и российского лидеров, после чего в готическом зале начнётся беседа Трампа и Путина.

Под тегом #HELSINKI2018 будет публиковаться хроника встречи президентов России и США

Ранее два источника газеты "Коммерсантъ" в госструктурах США рассказали, что российская сторона передала американской проект совместного заявления по итогам саммита. По словам собеседников издания, Вашингтон был готов взять за основу российский проект совместного заявления, но американской стороне важно, чтобы была отражена озабоченность Белого дома по поводу "вмешательства российских спецслужб в президентские выборы 2016 года".

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