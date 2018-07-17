В Лондоне не видят опасности от встречи Трампа и Путина

Встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки не подрывает трансатлантического альянса. Как сообщает агентство Рейтер, об этом во вторник заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Представитель главы правительства Британии не видит возможной угрозы для союза между США и европейскими странами после встречи Путина и Трампа.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также не считает, что президент США Дональд Трамп пошел на серьезные уступки во время встречи с Путиным. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции в Варшаве. "Возможно, наш восточный сосед давил на президента США, склоняя к уступкам", – сказал премьер. Однако, как отметил Моравецкий, он этих уступок "не заметил" ни в контексте аннексии Крыма Россией, ни войны на Украине.

Моравецкий назвал "США главным гарантом и партнером страны в сфере оборонной политики". "Восточный фланг НАТО нуждается в укреплении, так как агрессивная политика России, к сожалению, не прекращается и никак не ослабевает", – заявил Моравецкий. "Президент Трамп явно пришел к такому выводу", – подчеркнул он.

Встреча Трампа и Путина в Хельсинки 16 июля вызвала шквал критики в американских политических кругах вплоть до обвинений Трампа в предательстве.