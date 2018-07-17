Суд в Петербурге отклонил жалобу свидетеля по делу "Сети"

Суд в Санкт-Петербурге отказался удовлетворить жалобу свидетеля по делу "Сети" Ильи Капустина на отказ Следственного комитета возбудить дело о применении к нему пыток сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права".

В апреле следователь отказался заводить дело, заявив что повреждения на теле Капустина могли быть вызваны кожным заболеванием, а сотрудники ФСБ применили к нему силу, так как задержанный якобы пытался сбежать.

Защита называет задержание Ильи Капустина незаконным и считает, что следствие не опросило всех сотрудников ФСБ, принимавших в нем участие.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали шестерых антифашистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу еще двое. По версии следствия, активисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Несколько человек, включая Капустина, сообщили, что их пытали сотрудники ФСБ.

Илья Капустин покинул Россию и попросил политического убежища в Финляндии.