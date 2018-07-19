Боевые черногорцы и вашингтонский обком

Доброе утро!

Евросоюз оштрафовал Google на рекордные $5 млрд за нарушение антимонопольного законодательства: пользуясь монопольным положением Android, компания навязывала потребителям свои приложения и продвигала свой поисковик. Такую сумму Google зарабатывает за 14 дней, но компания будет обжаловать решение, потому что понимает конкуренцию иначе, чем ЕС. Подробнее тут, а вообще новостей немного:

Сегодня Госдума одобрит в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. На акции против этой реформы в Петербурге задержаны 14 человек.

Суд в США постановил оставить под арестом до суда россиянку Марию Бутину, которой к тому же ужесточили обвинения.

В Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения, введенный после попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Кристин Лагард и вашингтонский обком

Сегодня Госдума России рассмотрит в первом чтении законопроект о пенсионной реформе и наверняка его примет. Накануне стали известны подробности его обсуждения в профильном комитете ГД. Фабула недовольных реформой такая, что кто-то подставляет доброго президента Путина. Депутат от КПРФ Николай Коломейцев поставил вопрос ребром:

«Правда ли, что проект реформы продиктовала глава МВФ Кристин Лагард по поручению вашингтонского обкома?»

Министр труда Максим Топилин все отрицал.

В Петербурге на акции против пенсионной реформы задержаны 14 человек, им вменяют административную статью о нарушении порядка проведения публичного мероприятия.

Бутина пока посидит

Суд в Вашингтоне на время судебного разбирательства оставил под стражей россиянку Марию Бутину, которую обвиняют в попытке проникновения в политическую систему США. Ради достижения своих целей Бутина, по версии обвинения, использовала сексуальные связи. Журналист Юлия Иоффе, общавшаяся с Бутиной еще в бытность ее в России, утверждает, что и с сенатором (тогда) Торшиным Бутина тоже была близка. Иоффе охарактеризовала ее как “более эффективную Анну Чапман”. В этом материале подробно и толково изложено все, что известно об уроженке Барнаула Бутиной. Вину она не признает.

Трамп, Путин: интервью и много слухов

В интервью телеканалу Fox News, записанном в Хельсинки и обнародованном 17 июля, Дональда Трампа на примере Черногории спросили о статье 5 устава НАТО, приравнивающей нападение на одного члена военного союза к нападению на всех. Трамп в ответ начал рассуждать не про НАТО, а про Черногорию : это, мол, крохотная страна с очень агрессивным населением, стоит им выйти из себя – и мир на пороге Третьей мировой войны.

: это, мол, крохотная страна с очень агрессивным населением, стоит им выйти из себя – и мир на пороге Третьей мировой войны. По данным агентства Bloomberg, Трамп сам распорядился предъявить обвинения 12 сотрудникам ГРУ по делу о вмешательстве в американские выборы до саммита в Хельсинки, а не после него – чтобы разговаривать с Путиным с позиции силы. В новом интервью CBS он уже прямо говорит, что не исключает личную ответственность Путина за вмешательство в американские выборы 2016 года.

по делу о вмешательстве в американские выборы до саммита в Хельсинки, а не после него – чтобы разговаривать с Путиным с позиции силы. В новом интервью CBS он уже прямо говорит, что не исключает личную ответственность Путина за вмешательство в американские выборы 2016 года. ( Дополнительная литература . Если вы пропустили вчера материал с подробностями о работе обвиняемых в США офицеров, то вот он здесь, а здесь – рассказ о здании, которое в США называют “башней ГРУ в Химках”, и его бывшем владельце, боевом депутате Госдумы Дмитрии Саблине. И вот еще целая сага о ГРУ, в которой объясняется, как весь мир стал бояться российской военной разведки.)

. Если вы пропустили вчера материал с подробностями о работе обвиняемых в США офицеров, то вот он здесь, а здесь – рассказ о здании, которое в США называют “башней ГРУ в Химках”, и его бывшем владельце, боевом депутате Госдумы Дмитрии Саблине. И вот еще целая сага о ГРУ, в которой объясняется, как весь мир стал бояться российской военной разведки.) Путин, последовав примеру Трампу, тоже исправил оговорку, сделанную в ходе пресс-конференции в Хельсинки (вернее, попросил Генпрокуратуру ее исправить): теперь Билл Браудер направил на избирательную кампанию Клинтон не $400 миллионов, а $400 тысяч – и не важно, что сам Браудер утверждает, что ничего он Клинтон не направлял.

По данным Foreign Policy (англ.), Госдепартамент США подготовил заявление с осуждением России к четвертой годовщине крушения MH17 над Донбассом, но обнародовать его не стал. Почему, никто не знает.

Россия, суды

В Петербурге вынесли приговор бывшему секретарю суда Александру Эйвазову – за воспрепятствование правосудию, по версии обвинения, или за то, что он пытался привлечь внимание к творящемуся в судах беззаконию, по версии защиты. Эйвазову дали максимальный срок по этой статье (год и 10 месяцев), но он уже почти его отсидел в СИЗО.

Режиссеру Кириллу Серебренникову продлили домашний арест до 22 августа. К этому сроку он будет сидеть уже год.

продлили домашний арест до 22 августа. К этому сроку он будет сидеть уже год. Партию Навального не зарегистрировали в седьмой раз, никакой “России будущего” не будет. В Костроме сторонника Навального арестовали в пятый раз за три месяца.

не зарегистрировали в седьмой раз, никакой “России будущего” не будет. В Костроме сторонника Навального арестовали в пятый раз за три месяца. Сегодня в Таиланде начинается суд над Настей Рыбкой и Алексом Лесли, провинившихся в том, что слишком много знают об Олеге Дерипаске.

и Алексом Лесли, провинившихся в том, что слишком много знают об Олеге Дерипаске. Интервью с сидящим в СИЗО участником Pussy Riot Петром Верзиловым читайте тут: он рассказывает и про логистику акции на финале чемпионата мира по футболу, и о Дмитрии Александровиче Пригове, памяти которого она посвящалась.

Больше нечрезвычайная Турция

В Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения, введенный после попытки государственного переворота два года назад. Что произошло в стране за эти два года, наглядно показано тут, и вот еще конкретный пример: два гражданина Турции задержаны в Украине и вывезены на родину без суда и следствия. По внешним признакам это похищение – Турция утверждает, что это экстрадиция. (В качестве контрпримера: на экстрадицию из Словакии уроженца Ингушетии Аслана Яндиева, которого ФСБ называет членом “банды Шамиля Басаева”, ушло семь лет. По прилету из Братиславы его этапировали во Владикавказ).

Три ссылки логично начать с “Обломова”

Интервью с сотрудником Пушкинского дома, специалистом по Гончарову Алексеем Балакиным. Если вам лень его читать, то вот ленивый список из 15 лучших детективов в мировой литературе с комментариями Анны Наринской.

Кино и опера. К 80-летию Пауля Верхувена – текст Михаила Трофименкова о творчестве режиссера, а ко всеобщему оперному помешательству – разговор с современным оперным композитором Джорджем Бенджамином.

Чем занимаются современные математики (когда они не работают на ГРУ), рассказывают математики, что будут делать роботы в ближайшем будущем и как они отравят нам жизнь, описано здесь.

Искренне Ваши,

Семь Сорок