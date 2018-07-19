Директор ФБР обвинил Россию в стремлении сеять раздор в США

Россия "продолжает использовать поддельные новости, пропаганду и тайные операции, чтобы сеять раздор в Соединенных Штатах". Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй.

Выступая 18 июля на церемонии открытия Форума безопасности в Аспене (штат Колорадо), Рэй поддержал оценку спецслужб США насчет того, что Москва вмешивалась в президентские выборы в США 2016 года. Глава ФБР также отклонил заявление президента Владимира Путина о том, что Россия не делала этого. "У него есть своя точка зрения, а я могу сказать вам, каково мое мнение", - сказал Рэй. "Взгляд разведывательного сообщества не изменился. Мое мнение не изменилось", - подчеркнул Рэй.

Рэй также отклонил предложение Путина разрешить следователям США доступ к 12 российским офицерам военной разведки, которым было предъявлено обвинение в попытке повлиять на американские выборы, в обмен на возможность опросить граждан США, которых обвиняет Россия. Белый дом сообщил, что рассматривает такой вариант, однако Рэй отклонил эту идею. "Россия по-прежнему проводит зловредные операции по распространению своего влияния", - добавил он.

Заявления Рэя были сделаны на фоне противоречивой ситуации в отношении того принимает ли президент Дональд Трамп оценку американского разведсообщества в отношении вмешательства Москвы в американские выборы.