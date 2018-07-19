Испания аннулировала ордер на арест бывшего лидера Каталонии

Верховный суд Испании отозвал международные ордера на арест бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона и пятерых его соратников, при которых в регионе в 2017 году прошел не признанный Мадридом референдум о независимости.

Ранее суд в Германии решил выдать каталонских политиков Мадриду в связи с обвинениями в растрате государственных средств. Таким образом, Пучдемона и его соратников могли судить в Испании только по этому делу. Верховный суд страны счел это недостаточным, поскольку каталонских лидеров в Испании также обвиняют в мятеже.

Чтобы сохранить возможность провести процесс именно по этому делу, власти Испании аннулировали международный ордер на арест бывшего каталонского лидера, но не отказались от выдвинутых против него обвинений.