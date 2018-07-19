Испания аннулировала ордер на арест бывшего лидера Каталонии

Верховный суд Испании отозвал международные ордера на арест бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона и пятерых его соратников, при которых в регионе в 2017 году прошел не признанный Мадридом референдум о независимости.
Ранее суд в Германии решил выдать каталонских политиков Мадриду в связи с обвинениями в растрате государственных средств. Таким образом, Пучдемона и его соратников могли судить в Испании только по этому делу. Верховный суд страны счел это недостаточным, поскольку каталонских лидеров в Испании также обвиняют в мятеже.
Чтобы сохранить возможность провести процесс именно по этому делу, власти Испании аннулировали международный ордер на арест бывшего каталонского лидера, но не отказались от выдвинутых против него обвинений.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.