В Черном море прошли военные учения США и Украины

В Черном море завершились украино-американские военные учения. Маневры Sea Breeze 2018 проходили с 9 июля. В них участвовали более двух тысяч военных из 19 стран, в том числе из Великобритании, Грузии, Греции, Болгарии, Эстонии, Литвы, Молдавии, Польши и Румынии. В учениях были задействованы около 30 боевых кораблей, подводная лодка, десятки самолетов и вертолетов.

Президент Украины Петр Порошенко назвал учения "ответом идеологам, организаторам и спонсорам гибридных войн". Выступая на маневрах перед военными, он также заявлял, что Россия продолжает наращивать военную группировку на территории аннексированного Крыма и в акваториях Черного и Азовского морей.

В Министерстве иностранных дел России, комментируя учения Sea Breeze 2018, назвали их "игрой с огнем", которая якобы провоцирует напряженность в Черном море.