СМИ: Бутина получала поддержку от миллиардера Николаева

Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в федеральном суде США в том, что она действовала как незарегистрированный агент правительства РФ, получала финансовую поддержку от российского миллиардера Константина Николаева, который инвестировал в энергетические и технологические компании США. Об этом сообщает американская газета "Вашингтон пост".

По данным издания, в апреле Бутина рассказала, что Николаев предоставил финансирование для группы "Право на оружие", которую основала и представляла россиянка. Пресс-секретарь Николаева подтвердил, что с бизнесмен с ней контактировал, когда в 2012 и 2014 годах в России появилась группа "Право на оружие". Он отказался подтвердить, оказывал ли Николаев финансовую поддержку Бутиной.

Состояние Николаева было сформировано в основном за счет инвестиций в портовую инфраструктуру и железные дороги в России. Он также входил в состав Совета директоров американской компании Ethane, которая была представлена президентом Трампом на мероприятии в Китае в прошлом году и является инвестором в Силиконовую долину, пишет "Вашингтон пост".

Константин Николаев — генеральный директор группы "Н-Транс" и совладелец оператора железнодорожных перевозок Globaltrans. Forbes оценивает его состояние в 1,2 миллиарда долларов.