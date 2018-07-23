Суд оставил историка Юрия Дмитриева под арестом

Верховный суд Карелии оставил под арестом главу регионального отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева. Его обвиняют в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева.

Правозащитник был задержан в конце июня. Суд арестовал его на два месяца. В центре "Мемориал" считают новое уголовное дело в отношении Дмитриева политическим преследованием.

В 2016 году против Дмитриева было возбуждено дело по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетней приемной дочери и изготовлении детской порнографии. В его компьютере обнаружили фотографии приемной дочери, которые следователи посчитали порнографическими. Сам Дмитриев заявлял, что делал снимки, чтобы отслеживать состояние здоровья дочери и отчитываться перед органами опеки.​

В апреле 2018 года суд первой инстанции оправдал Дмитриева по основным статьям обвинения, но это решение обжаловала прокуратура. Позднее Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор. Новое рассмотрение этого дела начнется в августе.