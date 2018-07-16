Юрия Дмитриева отправили на психиатрическую экспертизу

Глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев этапирован в следственный изолятор Санкт-Петербурга для проведения психиатрической экспертизы. Об этом сообщила в Facebook его дочь Екатерина Клодт.

По словам Клодт, её отца увезли из СИЗО Петрозаводска 15 июля. Адвокат Дмитриева узнал про этапирование во время суда об избрании меры пресечения своему подзащитному.

Правозащитник Юрий Дмитриев был задержан в конце июня. Ему предъявили обвинения в сексуальном насилии в отношении его несовершеннолетней приемной дочери и арестовали на два месяца. В центре "Мемориал" считают новое уголовное дело в отношении Дмитриева политическим преследованием.

В 2016 году против Дмитриева было возбуждено дело по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетней приемной дочери и изготовлении детской порнографии. В его компьютере обнаружили фотографии приемной дочери, которые следователи посчитали порнографическими. Сам Дмитриев заявлял, что делал снимки, чтобы отслеживать состояние здоровья дочери и отчитываться перед органами опеки.​

В апреле 2018 года суд первой инстанции оправдал Дмитриева по основным статьям обвинения, но это решение обжаловала прокуратура. Позднее Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор. Новое рассмотрение этого дела начнется в августе.