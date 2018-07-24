У арестованного сотрудника ЦНИИмаш был минимальный доступ к гостайне

У арестованного по подозрению в государственной измене сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева был "самый низкий" уровень допуска к государственным тайнам. Об этом агентству "Интерфакс" рассказал сын работника предприятия.

По словам Ярослава Кудрявцева, его отец занимался "изучением влияния турбулентности на движение ракет" и часто выезжал за границу. Сын обвиняемого отметил, что эти исследования "необязательно относить к созданию новых вооружений".

Защита Кудрявцева будет добиваться его освобождения из-под ареста в связи с возрастом и состоянием здоровья обвиняемого. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал адвокат сотрудника ЦНИИмаш.

22 июля стало известно об аресте 74-летнего Виктора Кудрявцева, сотрудника ЦНИИмаш. Его подозревают в передаче одной из стран НАТО информации о технологиях, которые используются при разработке гиперзвуковых летательных аппаратов. В понедельник суд в Москве санкционировал арест второго подозреваемого в государственной измене. Как сообщил информированный источник агентства "Интерфакс", арестованный, возможно, является вторым фигурантом дела о государственной измене, совершенной в ракетно-космической отрасли.

Сотрудники Федеральной службы безопасности провели обыски в ЦНИИмаш в подмосковном Королеве, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК).