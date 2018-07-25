ФБК раскрыл "картельный сговор" в медицине

Фонд по борьбе с коррупцией опубликовал данные о "картельном сговоре" российских медицинских компаний.

По данным ФБК, с 2014 по 2017 год компании "Медицинские системы", "Клатона", "Фарминтер", "НовоМед", "ЦРМ Сибири" и "Современные технологии и производство" участвовали в аукционах по покупке различных медицинских товаров. Цена на этих торгах снижалась всего на 1–3%, притом что в условиях реальной конкуренции цены снижаются на 10–50%. Победителем торгов попеременно становился кто-то из вышеназванной шестерки. Таким образом, фирмы разделили между собой 59 аукционов на общую сумму 3,5 миллиарда рублей.

Из-за этого, по подсчетам ФБК, федеральный бюджет не досчитался около полумиллиарда рублей.



После обнаружения картеля юристы ФБК написали заявление в Федеральную антимонопольную службу. В результате поверок были возбуждены три антимонопольных дела. В качестве ответчиков ФАС привлекла еще пять медицинских компаний, одна из которых, как выяснилось в ходе проверок, получала преимущественные условия ведения хозяйствующей деятельности с помощью структуры Министерства здравоохранения России.

Материалы были переданы в МВД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "ограничение конкуренции".