В Воронеже завели дело на полицейских, пытавших двух студентов нашатырем

В Воронеже следователи завели уголовное дело на сотрудников полиции, которые выпытывали у двух студентов признание в краже, надевая им на голову пакет с нашатырным спиртом. Двое сотрудников правоохранительных органов обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия. Об этом сообщает адвокат правозащитной организации "Зона права" Сергей Локтев.

Активист воронежского штаба Навального Максим Гребенюк и Сергей Троянский были задержаны в мае этого года. Они провели в отделе полиции шесть часов. У студентов были обнаружены многочисленные кровоподтеки и ссадины.

Ранее стало известно о том, что сотрудники полиции в Братске избили инвалида Максима Безденежных за то, что он хотел вернуть им рацию. Потерпевший пожаловался в правоохранительные органы. Через несколько дней участковый заявил Безденежных, что на него самого будет заведено уголовное дело об оскорблении полицейских, если он не откажется от своего заявления

Сторонники Навального в разных городах неоднократно жаловались на преследование и угрозы со стороны правоохранительных органов и прокремлевских активистов.