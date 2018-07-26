"Интерфакс": директора и юриста НПО имени Лавочкина задержали

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали Генерального директора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского и юриста предприятия Екатерину Аверьянову. Их подозревают в хищении на сумму в 330 миллионов рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Ранее стало известно об отставке Лемешевского и обысках у него и у Аверьяновой. По версии следствия, они похитили деньги, оплатив ими фиктивно оказанные юридические услуги.
Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина занимается разработкой и производством космических аппаратов и разгонных блоков. Предприятие расположено в подмосковных Химках.
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