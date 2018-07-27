Возбуждено дело о гибели заключенного во владимирской колонии

Следственное управление СК по Владимирской области возбудило уголовное дело после смерти заключенного в исправительной колонии №6.

Дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей"

Представитель ведомства пояснил, что причиной смерти заключенного стало осложнение после перенесенной в колонии пневмонии. Имя умершего не называется. Известно лишь, что он скончался 6 июля, а уголовное дело было возбуждено спустя 6 дней – после того, как на личный прием к руководителю СК пришла его мать.