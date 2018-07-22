Научная госизмена и много слухов

Доброе утро!

Беларусь снова обогнала Россию по уровню средней реальной зарплаты, а в России все новости снова крутятся вокруг СИЗО и тюрем:

По обвинению в госизмене арестован 74-летний Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктор Кудрявцев.

После публикации видео избиения заключенного в ярославской колонии от работы отстранены 17 сотрудников ФСИН.

Американская пресса публикует новые детали дела Марии Бутиной: ее финансировал российский миллиардер, она встречалась с высокопоставленными американскими чиновниками.

Минфин США готов снять санкции с “Русала”.

Тюрьма

Роскосмос подтвердил арест сотрудника ЦНИИМ по делу о госизмене. 74-летнего Виктора Кудрявцева в субботу нашел в СИЗО “Лефортово” член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев. Кудрявцев в числе прочих подписал открытое письмо Путину в поддержку ранее обвиненного в госизмене сотрудника ЦНИИМаш Владимира Лапыгина. Лиректор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрий Пайсон уйдет со своего поста.

в субботу нашел в СИЗО “Лефортово” член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев. Кудрявцев в числе прочих подписал открытое письмо Путину в поддержку ранее обвиненного в госизмене сотрудника ЦНИИМаш Владимира Лапыгина. Лиректор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрий Пайсон уйдет со своего поста. После публикации видео избиения заключенного в ярославской колонии от работы отстранены 17 сотрудников ФСИН. Сегодня эту колонию посетит глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. Ранее там уже побывал ярославский омбудсмен.

от работы отстранены 17 сотрудников ФСИН. Сегодня эту колонию посетит глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. Ранее там уже побывал ярославский омбудсмен. В Москве задержали участников пикета против пенсионной реформы, у здания правительства России активисты “Открытой России” в субботу вывесили плакат в поддержку Олега Сенцова. Осужденный в России на 20 лет украинский кинорежиссер голодает 71-й день.

Иностранный агент Бутина и ее связи

По данным газеты Washington Post, деятельность арестованной в США россиянки Марии Бутиной финансировал российский миллиардер Константин Николаев. Это следует из показаний, которые она давала в комитете по разведке Сената США в апреле. Журналисты Reuters выяснили, что в 2015 году Бутина – в компании заместителя российского Центробанка Торшина – встречалась с тогдашними зампредом Федеральной резервной системы и замминистра финансов США. Все, что известно о сожителе Бутиной Поле Эриксоне, который в обвинительных документах проходит как “Американец №1”, через которого Бутина пыталась проводить интересы России в США, изложено тут.

Дональд Трамп и его окружение

Газета New York Times пишет, что при обыске у личного юриста Трампа Майкла Коэна была обнаружена сделанная за два месяца до выборов запись, на которой будущий американский президент обсуждает с Коэном выплату денег бывшей модели Playboy Карен Макдугал – она заявляла о романе с Трампом. Нарушение закона это окажется, только если выяснится, что выплата делалась из бюджета предвыборной кампании. Трамп отреагировал на публикацию словами “Ваш любимый президент не сделал ничего дурного”.

Минюст США обнародовал рассекреченный запрос ФБР, в котором ведомство просит суд разрешить слежку за сотрудником его кампании Картером Пейджем – по подозрению в его связях с Россией. Трамп назвал публикацию доказательством незаконности слежки.

Госдеп, Минфин и другие ведомства

Госдепартамент США назвал (в твиттере) “нелегитимным” референдум в Донбассе, провести который предложил Трампу Путин в ходе переговоров в Хельсинки. Глава Минфина США Стив Мнучин в интервью Reuters заявил о готовности снять санкции с “Русала”, потому что компания важна для мирового рынка алюминия.

В российском министерстве обороны утверждают, что направили Соединенным Штатам предложения начать совместную работу по организации возвращения сирийских беженцев на родину – об этом Трамп и Путин будто бы тоже договорились в Хельсинки. Пока же Израиль, наоборот, эвакуировал из Сирии волонтеров “Белых касок” – принять их готова Германия.

Великобритания: “Новичок” и Ассанж

Британская полиция прочесывает парк в Солсбери, где погибшая от “Новичка” Дон Стерджесс могла подобрать флакон, в котором он был. Отравившийся вместе с ней Чарли Роули выписался из больницы. Daily Mail трубит об успехах расследования (исполнители покушения на Скрипалей будто бы идентифицированы), но официально эти данные никто не подтверждает.

Эквадор, по данным нескольких источников, договорился с Великобританией о выдаче Джулиана Ассанжа. Уголовное дело против него в Швеции закрыто, теперь основателя Wikileaks могут только посадить на три месяца в Великобритании за неявку в суд. Джулиан Ассанж живет на территории посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года.

Почитайте лучше интересное:

“Новая газета” публикует недавно найденный документ – прошение 25-летнего Осипа Мандельштама о зачислении его в штат Императорской Публичной библиотеки (ему отказали). Тут же объясняется биографический контекст прошения, он грустный.

Здесь история старшего лейтенанта госбезопасности Ивана Григорьевича Нагорного (1902–1941), лично расстрелявшего в Киеве тысячи человек, и беседа с историком Константином Богуславским, обнаружившим в украинских архивах документы о его жизни. Тут рассказ об “ярославском мятеже” – к столетию этого крупного антибольшевистского восстания.

О первичных черных дырах рассказывает ученик Стивена Хокинга Бернард Карр.

Искренне Ваши,

Семь Сорок