Отфутболили: ЧМ-2018 открыл двери беженцам, но они России не нужны

Чемпионат мира по футболу закончился, но не все болельщики покинули Россию: как минимум 40 человек решили просить убежище и обратились в Комитет "Гражданское содействие" за помощью. Футбольные болельщики решили использовать чемпионат, чтобы сбежать из своих стран, где они находятся под угрозой. Но в российской миграционной службе они столкнулись с безразличием к их проблемам и даже с ксенофобией.

О потоке иностранцев, которые хотят получить статус беженцев, написала на своей странице в Facebook председатель Комитета Светлана Ганнушкина.

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В конце мундиаля футбольные фанаты начали приходить в Комитет поодиночке или маленькими группами, а в последний раз за помощью обратились сразу 10 человек. Причинами для получения статуса беженца футбольные фанаты называют военные конфликты, преследование за оппозиционную деятельность и участие в демонстрациях, пытки. В основном, это граждане одной и той же страны, из которой раньше у Комитета не было беженцев. Название этой страны Ганнушкина решила пока не называть, но отметила, что совершенно ясно, что все эти люди между собой знакомы. Возможно, они даже группами приняли решение бежать из своей страны.

– Пока мы ничего не понимаем, кроме того, что это новые для нас страны, – говорит Ганнушкина. – Мы еще плохо знаем ситуацию в этих странах. Ее приходится изучать заново, в частности, в Нигерии. Когда бывает такой большой поток, конечно, я предпочитаю людям верить, но иногда это довольно трудно. Понятно, что часть историй слишком одинакова, часть историй, по всей вероятности, заранее заготовлена. У нас была пара случаев, когда люди, поняв, что их история не тянет на статус беженца, на следующий день излагали новую. Но это не значит совершенно, что среди них нет тех, кто действительно нуждается в убежище. Это огромная и серьезная работа и для нас, потому что у нас просто не хватает для этого сил и мощности организации, и для миграционных органов, которые вообще не хотят это делать, и этих фанатов футбола благополучно отфутболивают.

Переводчик говорил мужчине, что он позор своего народа, что ему должно быть стыдно

В российской миграционной службе фанаты столкнулись с пренебрежительным отношением и ксенофобными высказываниями в свой адрес. Сотрудник миграционной службы, о котором Ганнушкина пишет в посте на Facebook, был убежден, что в России "сажают за то, что человек гей". А когда ему объяснили, что все это давно уже не так, он был очень удивлен и сказал, что это неправильно – нужно сажать. Аналогичные высказывания были со стороны переводчика – несмотря на то, что в данной ситуации он лишь канал связи. Тем не менее, переводчик вмешивался и говорил мужчине, что он позор своего народа, что ему должно быть стыдно и так далее.

При общении с этим же мужчиной, сотрудники службы потребовали пригласить представителя ЛГБТ-сообщества, чтобы подтвердить его членство в организации.

– Они требовали представителя, который докажет, что он член организации. Они явно издевались над ним, – говорит волонтер Мария Данилкина, которая сопровождает беженцев. – Сама процедура не очень приятная. Я ходила раз пять, но там процесс очень унизительный для человека. На беженца из ЛГБТ, который со мной ходил, пришли посмотреть все сотрудники. Как в зоопарке, созвали всех сотрудников: "Смотрите, кто пришел". Интервью, которое необходимо для подачи документов на получение статуса беженца и временного убежища, выглядит как допрос в полиции. И психологическое давление очень некомфортное. Люди пришли искать помощи, а попали в обстановку издевательства.

Волонтер Шабнам Абдуллаева сопровождала другого беженца и какое-то время находилась в кабинете, где были только сотрудники службы. Между собой они обсуждали, что приходят представители ЛГБТ-сообщества и нецензурно выражались в их адрес. По словам Абдуллаевой, оскорбляющие слова к представителям ЛГБТ использовали абсолютно все сотрудники в той комнате, когда общались между собой.

Недавно Абдуллаева сопровождала беженца на письменное интервью, где нужно было заполнить анкету на русском языке. В конце каждой анкеты написано, что переводчик все перевел заявителю на английский язык. Под этим должны подписаться и заявитель, и переводчик.

– Я пыталась переводить каждый вопрос и каждый ответ, что записали в миграционной службе. Потом сотрудница начала на меня агрессивно реагировать – зачем я все это перевожу, времени нет. Я ей сказала, что по правилам нужно переводить, но она все равно агрессивно реагировала и не дала мне все перевести.

Мария Данилкина также столкнулась с некорректным поведением сотрудников миграционной службы по отношению к беженцам. По ее словам, их пытаются спровоцировать или просто обмануть.

Вводят их в заблуждение, всячески пытаясь угрожать. Говорят, что ничего здесь не получите

– Недавно был случай с йеменцем. Он бежал от политического преследования. В соответствии с Международным правом он имеет все права подавать документы на статус беженца. У него не было индивидуальной угрозы, но была угроза его отцу. Сотрудник откровенно ему сообщил, что он не может получить статус беженца, что он не подпадает под эту категорию. Это ложь. Они пытаются их убедить подавать документы на временное убежище, говоря, что статус беженца они все равно не получат. Вводят их в заблуждение, всячески пытаясь им угрожать. Говорят, что ничего здесь не получите, у вас нет оснований и так далее, хотя основания есть. Они пытаются переубедить их. Все интервью проходит в очень напряженной обстановке, хотя существуют международные нормы, когда должна быть возможность, чтобы на месте был психолог и так далее.

Комитет "Гражданское содействие" и ранее обращал внимание общественности на проблемы мигрантов и беженцев. В 2015 году Комитет выпустил доклад о том, как в нашей стране работает система по получению убежища. Согласно нему, российская система не соответствует всем стандартам Конвенции, и получить убежище в России достаточно сложно. Заместитель председателя Комитета Елена Буртина тогда рассказала, что Россия не выполняет те обязательства, которые она на себя взяла при подписании Конвенции, и люди сталкиваются с трудностями еще на самом первом этапе – при обращении за убежищем. Кроме того, нередко решения принимаются из соображений, не связанных с законом.

– Решения принимаются не столько в соответствии с законами и с определением понятия "беженец", которое имеется в законе о беженцах и которое соответствует конвенционному определению, сколько из всякого рода соображений, в первую очередь – политических и властных установок: принимать беженцев или не принимать, из какой страны принимать, из какой – нет. Помимо властных установок, во многих случаях решения принимают на условиях коррупции. Справедливой процедуры предоставления убежища в России нет, – рассказала Буртина.

В 2017 году стало известно о том, как российские власти выдворяют беженцев, даже не дав им возможность доказать, что у них действительно есть основания бежать из своей страны. В миграционной службе у людей забирали паспорта и просили подождать своей очереди, но на прием их так и не звали, а паспорта отдавали в полицию. Затем полицейские уже через суд оформляли выдворение из страны.

Живут, где придется

По словам Ганнушкиной, в Москве есть несколько центров временного размещения для беженцев, которые могут вместить не более 600 человек, но и на эти центры футбольные фанаты еще не имеют права. К тому же процесс заселения в эти центры очень сложный, и за каждого приходится бороться. Сейчас беженцы живут там, где придется, и государство никак не поддерживает таких людей, никакие пособия им не положены.

– Как человек должен жить, если он не знает языка и не имеет права работать? Ничего у него нет! Поэтому положение их, конечно, очень тяжелое. Многие уезжают даже не потому, что они не нуждаются в убежище, а потому что они просто не могут никак его здесь получить. И эта жизнь становится для них невыносимой.

А пока что новым беженцам приходится приспосабливаться к новым условиям и новым людям, которые далеко не всегда дружелюбны. Однажды волонтер Шабнам Абдуллаева зашла с одним из беженцев в магазин, чтобы купить кофе. Выяснилось, что в России он научился не носить с собой наличные деньги, потому что его часто останавливает полиция, избивает и забирает деньги.

Россия была популярна среди беженцев только в последние годы 20 века: в основном люди бежали из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Согласно данным Росстата, за период с 1998 по 2000 годы в Россию прибыло 443 тысячи человек. Затем количество получивших убежище резко пошло на спад. Последние 10 лет количество беженцев не достигает и тысячи в год. Основные направления, откуда бегут люди в последние годы – это Афганистан, Грузия и Украина.​