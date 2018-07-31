Российская редакция Forbes попросила не утверждать нового главреда

Редакция российской версии Forbes обратилась к американскому руководству журнала с просьбой не утверждать кандидатуру Андрея Золотова на пост главного редактора. Журналисты также попросили разрешить конфликт между ними и владельцем издания Александром Федотовым. Об этом сообщает "Интерфакс".

Журналисты рассказали о том, что владелец российской версии журнала пытается "уничтожить независимость редакции". По их словам, Федотов снял предыдущего редактора Николая Мазурина с должности за то, что тот отказался убрать из номера статью про братьев Магомедовых. Сотрудники редакции называют ситуацию в издании "самым драматическим эпизодом в истории российского Forbes" и просят американское руководство провести расследование. Журналисты считают, что Золотов в качестве нового главного редактора может стать инструментом в руках Федотова из-за отсутствия опыта в бизнес-журналистике.

26 июля стало известно, что из августовского номера российского Forbes без ведома журналистов исчезла статья о бизнесе братьев Магомедовых. Вместо нее в номере вышел короткий материал на другую тему. По данным "Ведомостей", в редакции не знают, кто именно распорядился снять статью. Мазурин обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку. По его мнению, произошедшее является нарушением закона о СМИ, согласно которому никто не имеет права вмешиваться в деятельность редакции, в том числе ее учредитель. В тот же день сотрудникам Forbes отключили доступ к системе редактирования статей на сайте издания.

Учредителем российской версии Forbes является "АС Рус Медиа". Компания входит в холдинг ACMG, которым владеет Александр Федотов. Журналисты Forbes неоднократно обвиняли его во вмешательстве в редакционную политику издания. Впервые о конфликте стало известно, когда журнал выпустил рейтинг зарплат топ-менеджеров за 2016 год без оценки вознаграждения председателя правления банка ВТБ Андрея Костина.

Сам Федотов пока не прокомментировал ситуацию. Однако представитель группы ACMG заявил агентству ТАСС, что статью сняли в связи с "необходимостью ее доработки по рекомендации юристов".