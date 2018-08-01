Власти Москвы отклонили заявку на акцию в поддержку Сенцова

Власти Центрального округа Москвы отклонили заявку на акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России по обвинению в терроризме. Об этом сообщает "Новая газета", ссылаясь на организатора акции кинокритика Алексея Медведева.

Пикет планировалось проводить на Чистых прудах перед памятником поэту Александру Грибоедову. Официальной причиной отказа в проведении акции стало решение Басманного суда, связанное с беспорядками на митинге оппозиции в мае 2012 года в этом районе. Тогда на последствия митинга пожаловались местные жители. Медведев назвал отказ абсурдным и заявил, что будет обжаловать решение властей округа. Кинокритик заявил, что выйдет с одиночным пикетом, если его требования не будут удовлетворены.

Организаторам отказали в проведении митинга и в остальных пяти предложенных ими местах. Предлогом для этого якобы послужили другие мероприятия, запланированные на ту же дату, что и акция в поддержку украинского режиссера. Об этом написано в решении префектуры, копия которого имеется в редакции "Новой газеты".

Организаторы хотели провести акцию в поддержку Олега Сенцова 4 августа. Было запланировано, что участие в ней примут около 100 человек. Медведев отмечал, что акция не должна носить политический характер.

14 мая Сенцов начал голодовку с требованием освободить из российских тюрем и колоний украинских политзаключенных. Согласно данным правозащитников, в России по политическим мотивам отбывают срок 64 украинца. Адвокат Дмитрий Динзе рассказал Радио Свобода, что у Сенцова могут отказать почки.



Украинский режиссер осужден в России по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Россией Крыму. Сенцов свою вину не признаёт. Адвокаты и правозащитники называют дело сфабрикованным и утверждают, что показаний против Сенцова сотрудники ФСБ России добились пытками.