Верховный суд рассмотрит материалы об аресте Анны Павликовой

Судья Верховного суда России рассмотрит материалы об аресте 18-летней Анны Павликовой, обвиняемой в создании экстремистского сообщества "Новое величие". Об этом сообщает "Медиазона".

Верховный суд запросил данные об аресте Павликовой после жалобы её отца и адвокатов. По словам юриста Ольги Карловой, рассмотрение дела её подзащитной в коллегии Верховного суда дает шансы на изменение меры пресечения. Адвокат отметила, что им оказала помощь уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Омбудсмен выступает за перевод Павликовой под домашний арест.

Павликова пробудет под стражей до 13 августа. Ранее стало известно, что из-за пребывания в СИЗО у неё ухудшилось состояние здоровья. Медицинские работники следственного изолятора утверждают, что никаких проблем со здоровьем у обвиняемой нет.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества.

Всего по уголовному делу проходят десять человек: шестеро из них находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом. При этом, как заявляют адвокаты арестованных, обвинение строится на показаниях троих мужчин, которые до сих пор на свободе. Один из них рассказал, что был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ. Он же написал устав фейковой организации, занимался сбором денег и арендовал помещение для встреч. Протоколы допросов этих людей почти полностью изъяты из материалов дела.

Обвиняемые неоднократно заявляли о применении к ним пыток и угроз для получения признательных показаний.