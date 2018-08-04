СМИ: тела убитых в ЦАР российских журналистов доставили в Париж

Российский федеральный телеканал "Россия-24" сообщил, что тела убитых в Центральной Африке российских журналистов доставили в Париж. Следующим рейсом – в ночь на 5 августа – их доставят в Москву.

"Россия-24" ссылается на данные с портала аэропорта "Шарль де Голль" и посольство России в Центральноафриканской республике (ЦАР). Подтверждения этой информации из других источников пока нет.

Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев были убиты в ЦАР в конце июля. Они снимали документальный фильм о работе российской частной военной компании "Вагнера".

О версиях нападения на журналистов читайте здесь