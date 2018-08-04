В Лондоне 18-летнюю местную жительницу Сафаа Булар приговорили к пожизненному заключению по обвинению в подготовке терактов. Она стала самой молодой женщиной, осужденной за терроризм в Британии. Суд присяжных признал ее виновной в связях с террористической группировкой "Исламское государство" и подготовке двух нападений в Лондоне. По версии следствия, Булар планировала теракты вместе с сестрой и матерью. Ранее они также были осуждены.

Как сообщает Русская служба "Би-Би-Си", Булар связалась с террористами в 2015 году – после нападений в Париже, жертвами которых стали 130 человек. Через инстаграм девушка вышла замуж за боевика "Исламского государства" и собиралась уехать в Сирию чтобы совершить самоподрыв там. Однако в аэропорту её задержали и забрали загранпаспорт. После этого Булар начала планировать теракт в Лондоне. Это стало известно из её переписки.