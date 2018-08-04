Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

18-летнюю жительницу Лондона приговорили к пожизненному заключению по обвинению в терроризме

В Лондоне 18-летнюю местную жительницу Сафаа Булар приговорили к пожизненному заключению по обвинению в подготовке терактов. Она стала самой молодой женщиной, осужденной за терроризм в Британии. Суд присяжных признал ее виновной в связях с террористической группировкой "Исламское государство" и подготовке двух нападений в Лондоне. По версии следствия, Булар планировала теракты вместе с сестрой и матерью. Ранее они также были осуждены.

Как сообщает Русская служба "Би-Би-Си", Булар связалась с террористами в 2015 году – после нападений в Париже, жертвами которых стали 130 человек. Через инстаграм девушка вышла замуж за боевика "Исламского государства" и собиралась уехать в Сирию чтобы совершить самоподрыв там. Однако в аэропорту её задержали и забрали загранпаспорт. После этого Булар начала планировать теракт в Лондоне. Это стало известно из её переписки.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG