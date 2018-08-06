"Стали ненужными". Как после чемпионата мира рабочих кинули на деньги

Рабочие, строившие стадион к чемпионату мира FIFA в Нижнем Новогороде, сообщают, что подрядчик задолжал им порядка 50 миллионов рублей. По словам строителей, компания ООО "АСП" не выплатил им зарплату за четыре месяца. Руководство "АСП" говорит, что сейчас в фирме средств нет, потому что их не перечислил генподрядчик АО "Стройтрансгаз". В ситуации пока не смогли разобраться ни Следственный комитет, ни прокуратура, ни администрация президента России, куда обращались обманутые рабочие. Около ста бывших сотрудников "АСП" деньги до сих пор так и не получили.

На арене "Нижний Новгород", вокруг которой разгорается скандал, сыграно шесть матчей чемпионата мира, в том числе игра одной восьмой финала между Хорватией и Данией и четверть финала Франция – Уругвай. Новым стадионом генподрядчик АО "Стройтрансгаз" очень гордится. Для строительства арены, рассчитанной на 45 тысяч зрителей, был подписан госконтракт между министерством спорта РФ и АО "Стройтрансгаз". Стадион в Нижнем Новгороде строили с 2015 по 2018 год. В марте этого года FIFA разрешило ввести его в эксплуатацию. Общая сметная стоимость объекта, указанная на сайте генподрядчика, – 17,018 млрд рублей.

Выдали трудовые книжки "договор расторгнут по инициативе работника", хотя заявлений об увольнении они не писали

Как выяснилось, этой суммы не хватило для того, чтобы полностью расплатиться с рабочими. Часть инженерно-строительных работ выполнял подрядчик – ООО "АСП". Руководство "АСП" наняло специалистов из разных городов России. На последнем этапе работ фирма стала задерживать сотрудникам зарплату. По словам строителей, деньги не выплачивают уже полгода. Рабочие говорят, что 29 июня 2018 года им выдали трудовые книжки с надписями "договор расторгнут по инициативе работника", хотя никаких заявлений об увольнении по собственному желанию они не писали.

– Эти люди из "АСП" сломали мне жизнь. Из-за того, что на работе задерживали зарплату, я развелся с женой. Нечем было кормить семью – это была основная причина развода. Именно в этот период, когда я работал на строительстве стадиона, у нас были постоянные скандалы. Беременная жена не могла устроиться на работу, а мне не платили. В итоге супруга сделала аборт на 11 неделе беременности, и мы с ней расстались. У меня кредиты, много денег я должен друзьям, – рассказывает Станислав Сухопаров, бывший монтажник ООО "АСП".

Сухопаров работал в ООО "АСП" с февраля 2017 года. По его словам, зарплата была двойная: частично деньги перечисляли на карточку, остальное выдавали наличными.

Руководство "АСП" припугнуло рабочих: если кто-то обратится в газету, на телевидение, в прокуратуру или другое место, деньги свои не получат

– В "АСП" говорили, что с тех денег, которые они выдают нам на руки, они тоже платят налоги, но я не вникал. Задержки по зарплате при строительстве стадиона в Нижнем Новгороде начались с января 2018 года. Сначала на три недели, потом на месяц. Дошли до того, что фирма "АСП" четыре месяца не выплачивала нам зарплату. И до сих пор ее не выдали. Звоним начальнику, который выдавал деньги и через которого мы устраивались на работу – Александру Макееву. Он не берет трубку. И сотрудники мне сказали, что, скорее всего, Александр Макеев, в фирме "АСП" уже не работает, – говорит Станислав. – Перед началом чемпионата мира мы работали по максимуму на обещаниях, а всех "кинули" на зарплату. Я посмотрел в интернете, у учредителя "АСП" Александра Афиногенова четыре фирмы, в которых он является гендиректором, и еще несколько организаций, в которых он учредитель. Он сейчас в Москве. Телефон включен, но на звонки рабочих не отвечает. До этого были слухи, что Чемпионат мира закончится, и всем отдадут долги. Вот он завершился почти три недели назад, но зарплаты по-прежнему нет. А на днях я узнал, что руководство "АСП" припугнуло рабочих: если кто-то обратится в газету, на телевидение, в прокуратуру или другое место, те деньги свои не получат.

Многие сотрудники, как и Сухопаров, набрали кредитов, чтобы на что-то жить. И до сих пор не могут их оплатить. Обещаниями их кормят с апреля: "Подождите, будет зарплата через неделю". В итоге, деньги за работу не выплачивают уже полгода. На днях они звонили гендиректору ООО "АСП" Сергею Воробьеву, спрашивали о деньгах. Тот сказал, что все плохо, у организации средств нет. Появилась новая отговорка: будто деньги дадут, когда получат аванс на новом объекте. Говорят, что ждут перечисления, вот тогда долги выплатят. Будет ли это на самом деле никто не знает. Станислав Сухопаров говорит, что он им уже не верит.

Были и переработки, перед открытием мы на стадионе до 12 часов ночи сидели

– В "АСП" я работаю год. Сейчас ситуация такова, что с марта месяца за работу на стадионе в Нижнем Новгороде нам ничего не платили. Все это время деньги приходилось одалживать, переодалживать, искать подработку. Отказываю себе в самом необходимом. Раньше снимал квартиру, а сейчас на это средств нет. Хорошо, друг помог с жильем, – рассказывает Сергей Максименко, бывший монтажник инженерных систем ООО "АСП". – Сейчас я в поисках новой работы. По поводу задержки зарплаты я написал заявление в Следственный комитет Нижегородской области, его отправили на рассмотрение в Москву, где зарегистрирована фирма "АСП". Мне не выплатили никакой компенсации и за неиспользованный отпуск. За него меня заставили расписаться, будто я был в отпуске. Кроме того, первые три месяца мы работали в "АСП" неофициально. Были и переработки, перед открытием мы на стадионе до 12 часов ночи сидели. Дополнительные часы никто толком не подсчитывал. Руководство фирмы отвечает: "Хоть куда заявления подавайте, все равно денег нет".

По данным сотрудников, "черную" зарплату им выплачивал Александр Макеев, один из сотрудников "АСП". Он приезжал в Нижний Новгород из Москвы, привозил деньги и неофициальную зарплату выдавал нам лично в руки, вспоминают они.

– Макеев говорит, что "АСП" не перечисляет средства генеральный подрядчик "Стройтрансгаз", но у нас другая версия, – объясняет Максименко. – Мы разговаривали с сотрудниками "Стройтрансгаза". Они еще в мае сообщили, что 90 процентов всех денег за работу на стадионе фирме "АСП" уже выплачены. Я предполагаю, что наши деньги просто украли, именно руководство "АСП". В начале строительства, я предполагаю, средства, выделенные на строительство, разошлись на машины, квартиры, дома, и в итоге для нас у них ничего не осталось.

Сам сотрудник "АСП" Александр Макеев, которого рабочие считают ответственным за выплату зарплат, говорит, что он сам – такой же наемный работник, как и все остальные. Радио Свобода он сообщил, что в "АСП" занимает скромную должность начальника монтажной службы.

Генподрядчик не подписывает необходимые бумаги и не платит деньги. "АСП" – "на нулях"

– Я не выплачиваю зарплаты, я контролирую монтажные работы – говорит Макеев. – Я так же, как все, сижу и жду. Мне тоже не выплачивали зарплату с апреля. Деньги выдает московская бухгалтерия компании "АСП". Проблема в генподрядчике – АО "Стройтрансгаз" ("СТГ"). Генподрядчик не подписывает необходимые бумаги и не платит деньги. "АСП" – "на нулях". Мы как подрядчики должны были отчитаться за выполнение работ, генподрядчик "Стройтрансгаз" должен был проверить эти работы и принять, но он этого не сделал. Не подписаны соответствующие документы и поэтому не выплачиваются зарплаты. Бумаги все положили в дальний ящик и не проверили. Все люди из "Стройтрансгаза", которые за это отвечали и контролировали работы на стадионе, уволились и не выполнили свои должностные обязательства. И теперь они ничего не знают и ничего не видели. Никакой тайны в этом нет, там все прокуратура проверяла. Фирма "АСП" предоставила ей все документы. Все дальше надо доказывать через суды. Прошел чемпионат и все стали ненужными.

Бывший рабочий "АСП" Станислав Сухопаров считает, что представитель подрядчика Александр Макеев лукавит, отвечая на запросы СМИ и прокуратуры.

– Сотрудники "АСП" рассказали мне, что Александр Макеев купил себе квартиру в Москве несколько месяцев назад, – говорит Сухопаров. – А родственник Маквеева, Юрий Денисов, работавший в "АСП" начальником участка, недавно купил себе машину. Денисов сам рассказал мне о том, что приобрел себе подержанный Ягуар. Автомобиль был с московскими номерами, и он в апреле приезжал на нем на работу. Суть в том, что денег это время уже не платили в конторе, но они как-то смогли совершить эти покупки. Учредитель ООО "АСП", Александр Афиногенов, насколько мне известно, – одноклассник Александра Макеева. В "АСП" вообще "семейный подряд": в отделе кадров и прорабами там работали брат, жена брата, родственники и близкие друзья Александра Макеева.

Эту информацию подтверждает и бывший газоэлектросварщик компании "АСП" Александр Барышкин. По его словам, всеми финансами – зарплатой, деньгами за билеты, оплатой квартир рабочим заведовал Александр Макеев, и он несет ответственность за задержку зарплаты.

Задолжали, в общей сложности, не менее 50 миллионов рублей

– Макееву нужно как-то оправдаться, – считает Барышкин. – Я договаривался с Макеевым, когда собирал бригаду на работу на стадион, о зарплате, о проживании. Он нас принимал на работу и руководил нашей бригадой. И уволены мы были принудительно, без наших заявлений по его приказу. В нашей бригаде семь человек, нам фирма "АСП" должна 2 миллиона 100 тысяч рублей. В последние месяцы перед вынужденным увольнением на стадионе работало примерно 100 человек, никому из них заплату до сих пор не выплатили. Все – граждане России, не гастарбайтеры. Им задолжали, в общей сложности, не менее 50 миллионов рублей. Насколько я знаю, и в Волгограде рабочие "АСП" тоже сидят без зарплаты. Все сейчас врут, ответственность на себя брать никто не хочет. Они оставили сотни людей без денег, и "Стройтрансгаз" здесь не при чем. Мы работали в "АСП", а не в "СТГ". Я устроился в организацию "АСП" в январе 2017 года. "Белая" часть зарплаты нам начислялась на карту банка "Уралсиб": сначала 16, потом 23 тысячи рублей. "Черная" зарплата (примерно 80 тысяч рублей) выдавалась наличными. У всех монтажников и сварщиков в месяц выходило где-то 100-115 тысяч рублей. Для рабочих сначала организация снимала квартиры, а потом всех переселили в хостелы для удешевления проживания.

По данным Барышкина, в апреле-марте 2018 года им перестали платить вообще. А потом сказали, что, если они не распишутся в трудовых книжках и в заготовленных заявлениях о расторжении трудового договора, то не получат зарплату.

Многим не на что было уехать домой, родственники присылали им деньги на билеты

– Они сначала нас уволили, а потом сказали, что мы вроде как расторгли договор по собственному желанию. На самом деле, это не так. За период с апреля по июнь зарплату мне так и не заплатили. Хотя работу мы выполнили добросовестно, все были довольны. Принимать стадион приезжал губернатор Нижегородской области и другие большие начальники, но нам от этого легче не стало, – говорит Барышкин.

– Организация "АСП" загнала в долговую яму большое количество людей, которые из-за этого не могут содержать своих детей. Многим рабочим не на что было уехать домой из Нижнего Новгорода, родственники присылали им деньги на билеты. Люди экономили на еде и переходили на "бич-пакеты" – лапшу быстрого приготовления. У меня оба ребенка серьезно занимаются самбо. В этом году никто из них не поехал ни на соревнования, ни в летние спортивные лагеря, потому что у меня просто на это не было денег. Ожидая зарплату, я полностью израсходовал кредитную карту. Сейчас начал работать в другом месте, выплачиваю тот кредит. Скоро 1 сентября, всем известно, сколько стоит отправить ребенка в школу. Мы оказались в тяжелом положении.

Рабочие обращались с жалобой к правительству Нижнего Новгорода, оттуда запрос переправили в прокуратуру, из которой пришел интересный ответ: "Обособленного структурного подразделения в Нижнем Новгороде у данной организации не зарегистрировано".

– То есть фирмы "АСП" в Нижнем Новгороде как бы нет и она не ведет тут никакой деятельности. Эта подрядная организация строила стадион в городе несколько лет. У каждого из нас есть пропуск, в котором указан подрядчик "АСП". Стадион – это госзаказ. Непонятно, почему прокуратура не смогла найти эту фирму, – возмущаются строители.

Обращение на сайте президента России тоже ничего не дало, ответа оттуда нет.

Стадион в Нижнем Новгороде не готов к зиме: не сделаны кондиционеры, отопление, утепление труб

– Я ходил в бывший офис фирмы "АСП", где нам оформляли документы. Тот самый, который прокуратура Нижегородской области не смогла найти. Пришел, дверь открыл один из сотрудников "АСП", который сказал, что руководство организации в этом офисе, скорее всего, больше не появится, – говорит Барышкин. – Из 100 процентов работы с водопроводом, которую должна была сделать организация "АСП", процентов 30 выполнено не было. Стадион в Нижнем Новгороде не доделан, он не готов к зиме: недоделаны кондиционеры, отопление, утепление труб. Если ничего доделывать не будут, то это все замерзнет. Все, что было не сделано, во время приемки было закрыто, туда никого не пускали, или, например, загораживали недостатки потолочными панелями. Такой огромный строительный объект, а за ним никто не следил. Никто не знает, что там на самом деле происходило. Наверное, кто-то растащил деньги по карманам, поэтому на нас их не хватило. Владимир Путин совсем недавно по телевизору поблагодарил тех, кто принимал участие в строительстве всех стадионов к чемпионату мира по футболу. Нам это, конечно, очень приятно. Но где же наша денежная благодарность?