Прокуратура наказала колледж за чтение детям Есенина и Гоголя

Прокуратура Архангельска вынесла представления руководителю архангельского музыкального колледжа и департаменту образования администрации города в связи с проведенным ими в апреле 2018 года мастер-классом "Характер и Я". Во время мастер-класса студенты колледжа прочитали для учащихся начальных классов монологи из рассказов Гоголя и Толстого, поэму Есенина "Черный человек", а также показали фрагмент из мюзикла "Чикаго". По мнению прокуратуры, "эти выступления для учащихся начальной школы не соответствовали их возрасту, интересам и потребностям". По результатам проверки специалист по связям с общественностью колледжа был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Кроме того, как отмечается в официальном отчете ведомства, на афише мероприятия не был размещен знак возрастного ограничения, что противоречит требованиям закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Теперь руководство музыкального колледжа должно в течение месяца принять меры "по устранению допущенных нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих" и сообщить о результатах в письменной форме.

На мастер-класс "Характер и Я" в прокуратуру пожаловалось региональное отделение общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию". В комментарии РБК представитель движения Галина Мещерякова не смогла объяснить в чем именно, по мнению общественников, состояло нарушение, допущенное музыкальным колледжем.



