Расследование, опасное для жизни

Тела журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко, убитых неизвестными в Центральноафриканской Республике в конце июля, доставлены в Москву. Съемочная группа работала над документальным фильмом о возможном присутствии российских наемников в этой стране.

По одной из версий, на машину журналистов напали с целью ограбления. По другим данным, представленным группой по расследованию гибели российских журналистов в ЦАР, их машина передвигалась в колонне из двух других автомобилей. Машина, в которой были трое россиян и местный водитель, шла второй. Первый автомобиль находившиеся в засаде убийцы пропустили и целенаправленно напали на машину с журналистами.

Прощание с убитыми в ЦАР журналистами Орханом Джемалем, Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко состоится в Москве 7 августа.

О присутствии российских наемников в ЦАР и других государствах Африки, а также версиях и обстоятельствах гибели съемочной группы, говорят специальный корреспондент "Новой газеты" Павел Каныгин, журналист Илья Барабанов, основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, международный обозреватель Радио Свобода Александр Гостев

Ведущий –​ Владимир Кара-Мурза старший

Эфир в 21:05