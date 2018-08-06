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Избирком отказался допускать Александра Шестуна на выборы

Глава Серпуховского района Александр Шестун

Избирательная комиссия отказалась зарегистрировать на выборах действующего главу Серпуховского района Александра Шестуна, находящегося в следственном изоляторе. В избиркоме такое решение объяснили тем, что "подписные листы кандидата изготовлены не за счет избирательного фонда". Об этом сообщает ТАСС.

В июле Шестун объявил голодовку из-за того, что его не допускают на выборы главы района. Тогда у чиновника не приняли пакет документов для выдвижения кандидатом из-за подписей, собранных без открытия специального избирательного счета.

Шестуна задержали 13 июня и поместили в следственный изолятор. Чиновника обвиняют в незаконной передаче участков земли под строительство торговых центров.

9 апреля Шестун направил обращение на имя президента Владимира Путина и заявил, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия. Чиновник добавил, что ему угрожали сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит акции протеста.

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